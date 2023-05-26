شاهد: ناسا تطلق مهمة جديدة لأبحاث الأعاصير

بقلم: يورونيوز

أطلقت ناسا زوجًا من الأقمار الصناعية الخاصة بالأبحاث التي تجريها عن الأعاصير، من شبه جزيرة ماهيا في نيوزيلندا.

وستقوم الأقمار الصناعية بتجميع بيانات بما فيها الصور ودرجات الحرارة ونسبة الرطوبة خلال الأعاصير المدارية.

وقالت كارين سان جيرمان، مديرة قسم علوم الأرض في مقر ناسا: "إن توفير المزيد من البيانات بشكل دائم سيؤدي إلى فهمنا الطريقة التي يتشكل فيها الإعصار".

وأضافت جيرمان: "ستوفر البيانات أيضًا نماذج للإعصار وكيف يتغير بمرور الوقت مما يساعدنا في تحسين التوقعات والتنبؤ من عواقبه".

تنشأ الأعاصير فوق المياه الدفيئة لمحيطات المناطق المدارية (المناطق القريبة من خط الاستواء في المحيط الهندي والأطلسي والهادي بين خطي عرض 5 و20 درجة شمال وجنوب خط الاستواء). ووفقًا لناسا يتغذى الإعصار بمكونين هما الحرارة والماء.

وأدى الإعصار إيان الذي اجتاح فلوريدا عام 2022 إلى مقتل العشرات، وتسبب بخسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، وهي أكبر كارثة مناخية شهدها العالم العام الفائت.