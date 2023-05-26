الإصابة تحرم ريال مدريد من حضور مهاجمه فينيسيوس أمام إشبيلية

بقلم: يورونيوز

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني عن السبب وراء غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور مرة أخرى عن قائمة اللاعبين لمباراة إشبيلية القادمة.

سيغيب البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي كان عرضة لإساءات عنصرية نهاية الأسبوع الماضي، عن ريال مدريد للمباراة الثانية على التوالي ضد إشبيلية بسبب مشكلة في الركبة، وفق ما أعلن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الجمعة.

وتلقى الجناح البرازيلي البالغ من العمر 22 عاماً، دعماً من كل أنحاء العالم منذ تعرضه للإساءات العنصرية من قبل مشجعي فالنسيا الأحد الماضي.

وغاب عن الفوز ضد رايو فايكانو في مدريد منتصف الأسبوع بسبب آلام في الركبة، لكنه كان حاضراً حيث أظهر له زملاؤه دعمهم من خلال ارتداء قميصه مع الرقم 20 قبل المباراة.

قال أنشيلوتي على هامش مباراة السبت في الأندلس ضمن المرحلة ما قبل الاخيرة من الدوري الإسباني: "لن يسافر فينيسيوس لأنه لن يلعب، سيذهب لو كانت لديه فرصة اللعب ولكن ركبته لا زالت تسبب له بعض المشاكل".

وتابع: "لا يهم ما إذا كانت المباراة على أرضنا أو في الخارج، لا يمكنه اللعب. آمل أن يتمكن من خوض المباراة الأخيرة" الأسبوع المقبل ضد الضيف أتلتيك بلباو.

وطُرد فينيسيوس ضد فالنسيا ولكن ألغيت البطاقة في وقت لاحق من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني، كما أعلن أنشيلوتي غياب الفرنسي كريم بنزيمة وماركو أسينسيو بسبب الإصابة.

وقفة تضامن مع فينيسيوس جونيور بعد الإساءة العنصرية التي تعرّض لها من قبل مشجعي فالنسيا AP Photo

يحتل لوس بلانكوس المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الثالث. ولا يزال لدى إشبيلية، صاحب المركز العاشر، فرصة للتأهل إلى كونفرنس ليغ الموسم المقبل، إذ يبتعد بنقطة عن أوساسونا السابع، علماً أنه في حال فوزه الأسبوع المقبل بنهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" ضد روما الإيطالي، سيضمن مقعداً في دوري الأبطال.

تخفيض عقوبة فالنسيا

من جهتها أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم الجمعة، تخفيض عقوبة فالنسيا المتعلقة بالإساءات العنصرية ضد فينيسيوس، وقررت إغلاق المدرج الجنوبي لملعب "ميستايا" لثلاث مباريات على أرضه بدلاً من خمس وهي عقوبة كانت فرضتها لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني على فريق "الخفافيش" الأربعاء.

كما خفضت اللجنة الغرامة المالية من 45 ألف يورو إلى 27 ألف (29 ألف دولار).

ويستضيف فالنسيا إسبانيول بعد غد الأحد ضمن منافسات المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري في مباراة مهمة حيث يصارع الفريقان لتفادي الهبوط.