مهرجان كان السينمائي: الفرنسية جوستين ترييه تنال السعفة الذهبية.. كيف توزعت باقي الجوائز؟

بقلم: يورونيوز

تخلف جوستين ترييه البالغة 44 عاما، جين كامبيون ("ذي بيانو" سنة 1993)، وجوليا دوكورنو ("تيتان" عام 2021)، لتؤكد الحركة البطيئة نحو المساواة بين الجنسين في قطاع السينما الذي هيمن عليه الرجال تقليدياً.

فازت الفرنسية جوستين ترييه السبت بجائزة السعفة الذهبية عن فيلمها "أناتومي أوف إيه فال" ("Anatomie d'une chute" بالنسخة الأصلية الفرنسية)، لتصبح ثالث مخرجة تحصل على هذه المكافأة الأرفع في تاريخ مهرجان كان السينمائي.

وتخلف جوستين ترييه البالغة 44 عاما، جين كامبيون ("ذي بيانو" سنة 1993)، وجوليا دوكورنو ("تيتان" عام 2021)، لتؤكد الحركة البطيئة نحو المساواة بين الجنسين في قطاع السينما الذي هيمن عليه الرجال تقليدياً.

من جهة أخرى، فاز المخرج البريطاني جوناثان غلايزر السبت بالجائزة الكبرى للدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي، عن فيلمه "ذي زون أو إنترست" الذي يروي فيه قصة حياة عائلة قائد معسكر أوشفيتز النازي للاعتقال والإبادة من أجل التذكير بـ"تفاهة الشر".

واعتُبر "ذي زون أوف إنترست" الفيلم الأكثر تطرفاً في المنافسة، إذ أنه تعمّد عدم إظهار مشاهد لمعسكر الموت ليبيّن قدرة البشر على مواصلة التعايش مع الوحشية والرعب بلامبالاة.

وفي ما يأتي قائمة بالفائزين بجوائز الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان للفيلم التي وزعت مساء السبت:

- السعفة الذهبية: "أناتومي دون شوت" للفرنسية جوستين ترييه (فرنسا)

- الجائزة الكبرى: "ذي زون أوف إنترست" للبريطاني جوناثان غلايزر

- جائزة لجنة التحكيم: "فالن ليفز" للفنلندي آكي كوريسماكي

- جائزة الإخراج: الفرنسي الفيتنامي تران آن هونغ عن "لا باسيون دو دودان بوفان

- جائزة أفضل سيناريو: يوجي ساكاموتو عن فيلم "مونستر" للياباني هيراكازو كوري-إيدا

- جائزة أفضل ممثلة: ميرفه ديزدار عن دورها في "عن الأعشاب اليابسة"

- جائزة أفضل ممثل: الياباني كوجي ياكوشو عن دوره في "بيرفكت دايز"

- جائزة الكاميرا الذهبية: "الشجرة ذات الفراشات الذهبية" للفيتنامي فام تيين

- السعفة الذهبية للفيلم القصير: "27" للرومانية غلورا آنا بودا