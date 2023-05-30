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الولايات المتحدة الأمريكية

فيديو: امرأة تحت تأثير الكحول تقتحم بسيارتها شاطئا مكتظا في فلوريدا

سيارة تقتحم شاطئا مكتظا
سيارة تقتحم شاطئا مكتظا   -  Copyright  AFP
بقلم:  يورونيوز

فيديو: كانت سارة تحت تأثير الكحول حين اقتحمت شاطئ " نيو سميرنا بيتش"، واندفعت بسيارتها نحو المياه، مسببة الذعر لمن جاؤوا للاستجمام.

أوقفت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية سائقة سيارة، كانت تحت تأثير الكحول حين اقتحمت شاطئ " نيو سميرنا بيتش"، واندفعت بسيارتها نحو المياه، مسببة الذعر لمن جاؤوا للاستجمام.

وأظهر مقطع فيديو نشره مكتب شرطة مقاطعة فولوسيا، السيارة وهي عالقة في الرمال، تتلاطمها أمواج البحر، بعد أن كادت تدعس إحدى العائلات.
وبدت السائقة، سارة رامسامي البالغة من العمر 26 عاماً، وهي تحاول استيعاب ما حدث، بينما تحيط بها حشود من مرتادي الشاطئ الفضوليين.

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