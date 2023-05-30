مقتل 10 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن شمال المكسيك

بقلم: يورونيوز

وقع الاشتباك المسلّح على طريق يربط بين نويفو ليون ونويفو لاريدو، وهي بلدة حدودية مع الولايات المتّحدة في ولاية تاماوليباس المجاورة.

أعلنت السلطات المكسيكية أنّ قوات الأمن قتلت عشرة مسلّحين في تبادل لإطلاق النار على طريق في ولاية نويفو ليون في شمال البلاد.

وقال غيراردو بالاسيوس المسؤول الأمني في نويفو ليون على موقع فيسبوك إنّ قوات الأمن "تعرّضت لاطلاق نار من قبل أفراد كانوا على متن ثلاث شاحنات صغيرة مصفحة".

وأضاف "الحصيلة: مقتل 10 مجرمين وضبط 3 شاحنات صغيرة مصفّحة".

وأوضح بالاسيوس أنّ الاشتباك المسلّح أسفر في صفوف الشرطة عن إصابة أربعة عناصر بجروح، واحداً منهم أصيب بطلق ناري والثلاثة الباقين جُرحوا من جراء انقلاب عربتهم.

ووقع الاشتباك المسلّح على طريق يربط بين نويفو ليون ونويفو لاريدو، وهي بلدة حدودية مع الولايات المتّحدة في ولاية تاماوليباس المجاورة.