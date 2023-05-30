شاهد: بعد رفع الدولار الجمركي للمرة الرابعة.. اشتباكات بين محتجين والجيش اللبناني

بقلم: يورونيوز

رفعت السلطات اللبنانية في منتصف أيار/مايو "الدولار الجمركي" - المعدل الذي تحسب على اساسه قيمة الرسوم والضرائب على السلع والبضائع المستوردة، من 60 ألف ليرة لبنانية إلى 86 ألف ليرة لبنانية.

اندلعت اشتباكات، الثلاثاء، بين محتجين لبنانيين وعناصر من الجيش عملوا على فتح طريق رئيسي بعد إغلاقها في العاصمة بيروت.

وأقدم عدد من المتظاهرين وهم من مستوردي السيارات على قطع السير بالاتجاهين أمام مرفأ بيروت مما أدى إلى زحمة سير خانقة.

واشعل المتظاهرون الذين خرجوا إلى الشارع احتجاجا على رفع الدولار الجمركي الإطارات في وسط الطريق.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "دمروا منازلنا".

ورفعت السلطات اللبنانية في منتصف أيار/مايو "الدولار الجمركي" - المعدل الذي تحسب على اساسه قيمة الرسوم والضرائب على السلع والبضائع المستوردة، من 60 ألف ليرة لبنانية إلى 86 ألف ليرة لبنانية.

ويعتبر هذا التعديل الرابع من نوعه لسعر صرف الدولار الجمركي منذ أن قفز بنحو عشر مرات إلى 15 ألف ليرة لبنانية في ديسمبر/ كانون الأول ليتناسب مع سعر الصرف الرسمي الجديد في لبنان.