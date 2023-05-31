شاهد: مهمة فضائية خاصة محملة بأربعة ركاب بينهم سعوديان تهبط قبالة سواحل فلوريدا

بقلم: يورونيوز

لوّحت ريانة برناوي، أول سعودية تذهب إلى الفضاء، ومواطنها علي القرني والأميركيان بيغي ويتسون وجون شوفنر بسعادة للكاميرات بعد رفع فتحة كبسولة "كرو دراغون" التي أقلعت في مهمة من مركز كينيدي للفضاء.

هبطت كبسولة تابعة لشركة "سبايس إكس" حاملة أربعة رواد فضاء بينهم سعوديان، لتكمل المهمة الثانية الخاصة إلى محطة الفضاء الدولية.

ولوّحت ريانة برناوي، أول سعودية تذهب إلى الفضاء، ومواطنها علي القرني والأمريكيان بيغي ويتسون وجون شوفنر بسعادة للكاميرات بعد رفع فتحة كبسولة "كرو دراغون" مساء الثلاثاء.

وبعد ذلك، خرجوا من المركبة الفضائية مع قليل من المساعدة إذ كانوا غير متّزنين بعد تمضيتهم ثمانية أيام في المحطة المدارية كما ظهر في بث فيديو وفّرته شركة "أكسيوم سبايس" التي سيّرت المهمة بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وغرّد رئيس "ناسا" بيل نيلسون: "أهلا بكم في الأرض مجددا!".

وقالت "أكسيوم سبايس" في بيان إن الطاقم المؤلف من أربعة أفراد أجرى أكثر من 20 تجربة بحثية، وعملوا كعناصر بحثية لفهم تأثيرات الجاذبية الصغرى على جسم الإنسان بشكل أفضل وتطوير تقنيات قد تساعد في رحلات الفضاء البشرية في المستقبل.

وأقلع طاقم المهمة المسماة "اكس-2" بصاروخ "سبايس فالكون 9" من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال في 21 أيار/مايو.