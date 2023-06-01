أعضاء في منظمة بيتا للدفاع عن حقوق الحيوان يحتجون أمام سفارة مصر في مانيلا

بقلم: يورونيوز

رفعوا شعارات عديدة من ضمنها "أوقفوا الإساءة للإبل".

نظم أنصار منظمة "بيتا" المعنية بحقوق الحيوان مظاهرة أمام السفارة المصرية في العاصمة الفلبينية مانيلا. مطالبين مصر بوقف استخدام الخيول والجمال في نقل السياح في أهرامات الجيزة.

وتجمع عدد من مؤيدي المنظمة الأمريكية وهم يرتدون اقنعة لوجوه والإبل، وحملوا شعارات تدين استخدام الحيوانات لهذا الغرض. مطالبين السلطات المصرية بالتحرك واتخاذ قرارات فورية توقف مضايقة هذه الحيوانات.

وبيتا هي أكبر منظمة تعنى بحقوق الحيوان، لديها شعار يقول " الحيوانات ليست ملكنا لنأكلها أو نلبسها أو نقوم بتجارب عليها أو ان نستخدمها لترفيهنا أو ان نضايقها بأي شكل من الأشكال."