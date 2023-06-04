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شاهد: جماهير نادي نابولي يحتفلون بلقب الدوري الإيطالي

احتفالات جماهير نابولي
احتفالات جماهير نابولي   -  Copyright  AFP
بقلم:  يورونيوز

كانت آخر مرة فاز فيها نابولي بلقب الدوري في عام 1990 بقيادة النجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

احتفالًا بالفوز بلقب الدوري الإيطالي، تجمع مشجعو نادي نابولي في ساحة بيازا ديل بليبيشيتو بوسط المدينة، قبل مباراة الدوري الإيطالي الأخيرة هذا الموسم ضد سامبدوريا.

وتوج نابولي بطلًا للدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 33 عامًا، بالتعادل مع مضيفه أودينيزي بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من البطولة مطلع الشهر الماضي.

وكانت آخر مرة فاز فيها نابولي بلقب الدوري في عام 1990 بقيادة النجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

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