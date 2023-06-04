بعد خروجه من باريس سان جيرمان.. ما هي الوجهة المقبلة لميسي؟

بقلم: يورونيوز

من أجل عدم تجاوز الحد الأقصى للرواتب، يتعين على برشلونة خفض إنفاقه بمقدار 200 مليون يورو أخرى.

يبحث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تحدٍ جديد وربما أخير، بعد موسمين مخيبين للآمال مع باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم اختتمهما السبت تحت صافرات الجمهور الباريسي.

وتظهر ثلاث وجهات أمام "البرغوث" الذي سيبلغ السادسة والثلاثين في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، هي المملكة العربية السعودية أو برشلونة الإسباني أو إنتر ميامي الأمريكي.

هل ينتقل ميسي إلى السعودية؟

تواجد ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في البطولة نفسها مرة أخرى له ما يغري السعوديين. المملكة الغنية بالنفط تحلم بهذا الثنائي كمرآة للترويج لترشيح محتمل لتنظيم كأس العالم.

تحد مجنون لكنه يتناسب مع القوة المالية للدولة الخليجية التي جلبت النجم البرتغالي رونالدو الى صفوف النصر بصفقة خيالية قدرت بأكثر من 440 مليون يورو حتى حزيران/ يونيو 2025.

ميسي خلال مباراة ودية في السعودية FRANCK FIFE/AFP or licensors

ميسي المرتبط بعقد مع مكتب السياحة السعودي، يمكن أن يسير على تلك الخطى حسب العديد من وسائل الإعلام التي تطرقت الى عرض هائل من نادي الهلال بقيمة 400 مليون يورو سنويًا.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، من المحتمل أن يصدر إعلان التعاقد مع ميسي الثلاثاء.

ويبقى الجانب الرياضي أبرز الأسئلة المطروحة: هل سيعزل ميسي، المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات، نفسه في البطولة السعودية قبل عام واحد على بطولة كوبا أمريكا (كأس أميركا الجنوبية) 2024 والتي قد تكون آخر مسابقة دولية له في مسيرته الاحترافية؟

هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

العودة إلى برشلونة سيكون لها نكهة مختلفة تمامًا بالنسبة إلى "البرغوث" الذي سيجد هناك زميله السابق تشافي هرنانديس المدرب الحالي للنادي الكاتالوني.

ستكون قصة رائعة بالنسبة إلى ميسي لكن العملية معقدة بالنسبة لبرشلونة تحت ضغط الميزانية.

ميسي أثناء اعتزاله من برشلونة PAU BARRENA/AFP or licensors

لا يزال النادي الكاتالوني ينتظر المصادقة من قبل رابطة الدوري الإسباني على "الخطة الاقتصادية" التي قدمها لرفع القيود الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف والتي تتضمن تمديد عقود العديد من اللاعبين الأساسيين بالإضافة إلى احتمال عودة ميسي.

من أجل عدم تجاوز الحد الأقصى للرواتب، يتعين على برشلونة خفض إنفاقه بمقدار 200 مليون يورو أخرى. ميسي قريب من القلوب، لكنه بعيد جدا عن النادي.

ميسي والولايات المتحدة

تظهر هذه الفرضية بشكل أقل كثيرًا ولكنها موجودة: إنتر ميامي، في ولاية فلوريدا، في الدوري الأميركي للمحترفين الذي لطالما جلب نجوم أمريكا الجنوبية في نهاية مسيرتهم الاحترافية، مثل البرازيلي بيليه، مواطنه كاكا، الأرجنتيني غونسالو هيغواين أو حاليًا البرازيلي الآخر دوغلاس كوستا.

يقدم هذا الخيار ميزة تقريب العائلة الأرجنتينية، إلى ميامي. في هذه البيئة المعيشية المثالية، سيجد النجم الارجنتيني نجما آخر للكرة المستديرة هو لاعب مانشستر يونايتد الانكليزي وريال مدريد الاسباني وباريس سان جرمان الدولي الانكليزي السابق ديفيد بيكهام أحد مالكي فريق إنتر ميامي في ولاية فلوريدا.

على الرغم من أنه أقل شهرة من البطولات الأوروبية الكبرى، إلا أن الدوري الاميركي للمحترفين هو أيضًا بطولة ذات مستوى أعلى بكثير من البطولة السعودية، وقد يكون حلًا مثاليًا بالنسبة إلى ميسي.