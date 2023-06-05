بقلم: يورونيوز

بلينكن يحث السعودية وإسرائيل على تطبيع علاقاتهما

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين أن تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل يندرج ضمن المصالح الأمنية للولايات المتحدة.

وقال بلينكن في خطاب أمام منظمة "أيباك" المؤيدة لإسرائيل في واشنطن "لدى الولايات المتحدة مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء تطبيع بين إسرائيل والسعودية".

وأضاف "نستطيع وعلينا أن نؤدي دورا كاملا للمضي قدما في هذه المسألة"، لكنه تدارك أن "ليس لديه أي اوهام لجهة إمكان القيام بذلك سريعا أو في شكل سهل".

وشدد على أنه سيعمل على هذا الملف خلال زيارته للسعودية بين الثلاثاء والخميس.

يتوجه بلينكن الثلاثاء إلى مدينة جدة السعودية على البحر الاحمر وإلى الرياض الاربعاء والخميس حيث يشارك خصوصا في اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وفي خطابه الاثنين، كرر بلينكن دعم الولايات المتحدة "الراسخ" للحليف الإسرائيلي الذي تقدم إليه واشنطن سنويا مساعدات بمليارات الدولارات، مجددا التأكيد أن ادارة جو بايدن ترى أن إيران هي التهديد الرئيسي لأمن الدولة العبرية.