رئيس شركة أوبن إيه آي: من الخطأ أن نضع قواعد صارمة الآن للذكاء الاصطناعي

بقلم: يورونيوز

أعلن رئيس شركة أوبن إيه آي OpenAI سام ألتمان الإثنين معارضته فرض قيود صارمة على الفور من شأنها أن تعيق التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لكنه شدد على الحاجة إلى رقابة مؤسسية على المدى الطويل.

قال ألتمان الذي طورت شركته روبوت المحادثة تشات جي بي تي ChatGPT للمشرعين الأميركيين الشهر الماضي أن التدخل الحكومي ضروري لتنظيم القطاع ودرء مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وفي تصريحات في جامعة تل أبيب، شدد ألتمان الإثنين على أن دعوته للرقابة لا تستهدف "أنظمة اليوم". وقال "أعتقد أنه سيكون من الخطأ أن نضع قواعد صارمة الآن أو محاولة إبطاء الابتكار المذهل".

"ذكاء خارق غير منظم"

وقال إنه يدرك خطورة وجود "ذكاء خارق غير منظم"، قائلاً إنه "شيء قد نضطر إلى مواجهته في العقد القادم، وهو ليس وقتًا طويلاً بالنسبة لمؤسسات العالم للتكيف مع شيء ما".

وكرر اقتراح OpenAI بتشكيل "منظمة عالمية" معنية "بقوة وتقنيات الكمبيوتر ... يمكن أن يكون لها إطار عمل لترخيص النماذج ومراجعة سلامتها واقتراح الاختبارات المطلوب اجتيازها".

وقال ألتمان في إشارة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ستكون هذه طريقة للتعامل مع هذا على أنه خطر جسيم للغاية. نفعل الشيء نفسه بالنسبة للطاقة النووية على سبيل المثال".

تندرج زيارة رجل الأعمال الأميركي إلى إسرائيل ضمن جولته العالمية للقاء القادة وأصحاب النفوذ وكذلك المواهب المحلية والتعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

طُرح روبوت ChatGPT في أواخر العام الماضي وأظهر القدرة على إنشاء المقالات والقصائد والمحادثات بسهولة. وأثار النجاح الكبير للبرنامج اندفاعًا كبيرًا لضخ مليارات الدولارات في هذا المجال، لكن النقاد حذروا من احتمال أن تغمر روبوتات الدردشة الويب بالمعلومات المضللة أو أن تلحق الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الضرر بقطاعات صناعية بأكملها.

في لقاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الاثنين، أشار ألتمان إلى "الضرورة الملحة ... لمعرفة كيفية التخفيف من هذه المخاطر الضخمة". وقال "الكل يريد معرفة ذلك".

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن التمان أخبره في مكالمة هاتفية أن إسرائيل "يمكن أن تصبح لاعبا عالميا رئيسيا في مجال" الذكاء الاصطناعي.

في بيان، قال نتنياهو إن بلاده التي لديها بالفعل صناعة مزدهرة للتكنولوجيا الفائقة، يجب أن "تصوغ سياسة وطنية" للذكاء الاصطناعي.