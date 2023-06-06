المصمم السعودي محمد آشي أول خليجي ينضم إلى اتحاد الأزياء الراقية في باريس

بقلم: يورونيوز

أعلن مصمم الأزياء السعودي محمد آشي الإثنين، انضمامه إلى اتحاد الأزياء الراقية (هوت كوتور) الفرنسي، ليصبح بذلك أول مصمم أزياء من دولة خليجية ينضم إلى هذا الاتحاد المرموق.

وسيُقام في السادس من تموز/يوليو أول عرض أزياء لماركته "آشي استوديو" ضمن العروض الرسمية لأسبوع الموضة في باريس.

وقال آشي في بيان "إنّ هذا التطوّر هو أهم ما حصل في مسيرتي"، مضيفاً "هذا التقدير مؤثر جداً ويوفر لي فرصة لمشاركة ما أنا عليه مع الجمهور".

وسبق لآشي أن وقّع تصاميم لنجمات كثيرات على السجادة الحمراء، بينهنّ ديبيكا بادوكون وبيونسيه وليدي غاغا.

في تسعينات القرن العشرين، كنت مصمم الازياء السعودي الوحيد. لكنني لم أقل يوماً إنني سعودي. أردت أن تكون الملابس في الواجهة وليس أنا

وكان قد أطلق ماركته للأزياء في العاصمة اللبنانية بيروت عام 2007 ثم نقل مقر عمله إلى باريس عام 2018.

وفي مقابلة سابقة له مع وكالة فرانس برس، أشار آشي إلى أنّه لم يتطرّق إلى جنسيته مطلقاً، ويرجع الأمر جزئيا إلى الخجل إذ لا يزال آشي يفضل عدم التقاط صور شخصية له، لكن الأمر يعود أيضاً إلى حقيقة أن ارتداء الملابس على الموضة الغربية كان من المحظورات إلى حد كبير في الأماكن العامة.

وقال "في تسعينات القرن العشرين، كنت مصمم الازياء السعودي الوحيد. لكنني لم أقل يوماً إنني سعودي. أردت أن تكون الملابس في الواجهة وليس أنا".

ومع حملة الانفتاح الاجتماعي الكبيرة التي تشهدها السعودية، حاز آشي الترحيب والتقدير في بلاده كمستشار لهيئة الأزياء الحكومية الوليدة التي أُنشئت عام 2020 للمساعدة في تطوير مجال محلي للأزياء.

وأضاف "إنهم (السلطات السعودية) يقدمون منحاً دراسية للناس لشيء كان محظوراً عندما كنت انشأ. إنها لحظة مميزة".