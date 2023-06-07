EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

شاهد: لحظة تدمير مدخنتين في محطة طاقة أمريكية

لحظة التفجير
لحظة التفجير   -  Copyright  AP Photo
بقلم:  يورونيوز

تسبب تدمير مدخنتين في محطة طاقة تعمل بالفحم في غرب بنسلفانيا الأسبوع الماضي، ببعض الأضرار التي لحقت بالمنازل المجاورة، لكن الشركة المسؤولة عن عملية الهدم تعهدت بإصلاح كل الأضرار الناجمة عن الحادثة.

وإذ أوضحت وسائل إعلام محلية أن عملية الهدم، اعتمدت على تفريغ المدخنة من الداخل من ضغط الهواء عند انهيارها، قال مسؤول طوارئ في المقاطعة إن الانفجار حطم النوافذ، وتسبب بزعزعة استقرار التيار الكهربائي، ما أدى إلى إتلاف عدد من الأجهزة.

وأعلنت الشركة أن إصلاحات الأضرار الطفيفة جارية، و"سيتم استكمالها بالتمام بما يرضي كل مالك عقار متضرر".

مواضيع إضافية

تفجيرات أنابيب نورد ستريم.. أصابع الاتهام الأميركية تتجه مجددًا نحو أوكرانيا

ناقشا تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. بلينكن يبحث مع بن سلمان ملفات عدة خلال زيارته السعودية

أستراليا تخصص 2.9 مليار دولار لإنقاذ "الحيد المرجاني العظيم".. واليونسكو ترحّب