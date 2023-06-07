شاهد: لحظة تدمير مدخنتين في محطة طاقة أمريكية

بقلم: يورونيوز

تسبب تدمير مدخنتين في محطة طاقة تعمل بالفحم في غرب بنسلفانيا الأسبوع الماضي، ببعض الأضرار التي لحقت بالمنازل المجاورة، لكن الشركة المسؤولة عن عملية الهدم تعهدت بإصلاح كل الأضرار الناجمة عن الحادثة.

وإذ أوضحت وسائل إعلام محلية أن عملية الهدم، اعتمدت على تفريغ المدخنة من الداخل من ضغط الهواء عند انهيارها، قال مسؤول طوارئ في المقاطعة إن الانفجار حطم النوافذ، وتسبب بزعزعة استقرار التيار الكهربائي، ما أدى إلى إتلاف عدد من الأجهزة.

وأعلنت الشركة أن إصلاحات الأضرار الطفيفة جارية، و"سيتم استكمالها بالتمام بما يرضي كل مالك عقار متضرر".