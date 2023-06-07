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غالانت يهدد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري إذا استهدف حزب الله إسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال بيان مشترك مع نظيره الأمريكي، وزير الدفاع لويد أوستن عقب اجتماعهما في مطار بن غوريون الدولي، 9 مارس 2023
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال بيان مشترك مع نظيره الأمريكي، وزير الدفاع لويد أوستن عقب اجتماعهما في مطار بن غوريون الدولي، 9 مارس 2023   -  Copyright  Maya Alleruzzo/AP
بقلم:  يورونيوز

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، في حال ارتكب حزب الله خطأ وهاجم إسرائيل.

وصرح غالانت خلال زيارته القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، في إطار تدريبات "القبضة الساحقة": " يتحدث أعداؤنا بفخر عن تطوير أسلحنهم. بالنسبة لأي تطور من هذا القبيل، لدينا استجابة أفضل، جواً وبحراً وبراً، وبالوسائل الهجومية والدفاعية الأخرى ".

جاء ذلك بعد يوم من تحذير رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية هارون حاليفا من إن نصر الله قد يخطئ في تقدير فهمه لإسرائيل ويجر الطرفين بطريق الخطأ إلى صراع أكبر.

وأشار حاليفا إلى جرأة حزب الله الأخيرة في تنفيذ عملية تفجيرية في مجيدو داخل إسرائيل.

ورأى البعض أن تحرك حزب الله يظهر أنه مستعد للضغط على الدولة اليهودية أكثر مما كان عليه في الماضي.

 وفي أوائل نيسان/ أبريل، سمح حزب الله أيضاً لبعض الجماعات الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على إسرائيل من المناطق التي يسيطر عليها. 

كل هذا كان في السياق بشكل عام، منذ انتهاء الحرب الأهلية السورية، حاول حزب الله مجموعة متنوعة من الطرق لإظهار أنه لا يزال في صراع مع إسرائيل.

المصادر الإضافية • جيروزاليم بوست

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