الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات قانونية ضد بولندا بسبب لجنة "النفوذ الروسي"

بقلم: يورونيوز

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد إنشاء الحكومة البولندية للجنة تحقيق حول ما تسميه "النفوذ الروسي" في البلاد.

وتقول بروكسل إن اللجنة البولندية تستهدف المعارضين لحكومة الرئيس أندريي دودا.

وأنشأت بولندا اللجنة على الرغم من وعود سابقة لدودا بتعديل القانون الذي تضمن تشكيلها بعد انتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأقامت الحكومة الأوروبية المحافظة اللجنة بهدف التحقيق مع المواطنين الذين يحتمل وقوعهم تحت تأثير السياسة الروسية.

ويقول معارضو دودا إن اللجنة وعملها يهدفان إلى تقويض المعارضة قبل عدة أشهر من الانتخابات البرلمانية البولندية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي يوم أمس الثلاثاء عن "قلق خاص" بشأن اللجنة بينما قالت الولايات المتحدة إن التشريع "يمكن أن يستخدم لعرقلة ترشيح السياسيين المعارضين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

وعاد دودا وقال إن تعديل القانون الخاص باللجنة سيمنعها من معاقبة المتهمين بالوقوع تحت التأثير الروسي، مطالباً البرلمان البولندي بتبنيه في أسرع وقت ممكن.

وكان المحافظون الحاكمون في بولندا على خلاف مع بروكسل منذ وصولهم للحكم في عام 2015 بسبب فشل وارسو في الالتزام الكامل بقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بالقضاء.

ويواجه دودا منافسة سياسية كبيرة من رئيس الوزراء البولندي ورئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد تاسك خلال الانتخابات القادمة.