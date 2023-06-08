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دراسة: الاحترار الناجم عن نشاط البشر يزيد بمعدل غير مسبوق يتجاوز 0,2 درجة مئوية كل عقد

ضباب دخاني في باريس، 13 مارس 2014.
ضباب دخاني في باريس، 13 مارس 2014.   -  Copyright  Remy de la Mauviniere/AP
بقلم:  يورونيوز

يتزايد الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري بمعدل يزيد عن 0,2 درجة مئوية لكل عقد مع انبعاثات غازات دفيئة بمستويات غير مسبوقة، وفق ما أظهرت دراسة دولية كبيرة نشرت الخميس.

وكتب حوالى 50 باحثا في مجلة "إيرث سيستم ساينس داتا" مستندين إلى أساليب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة "خلال الفترة 2013-2022، ازداد الاحترار الناجم عن النشاط البشري بمستوى غير مسبوق بلغ أكثر من 0,2 درجة مئوية في كل عقد".

ويبدو أن نتائج هذه الدراسة تغلق الباب أمام فرصة تحقيق الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس للمناخ المتمثل في ألا تتجاوز زيادة الاحترار 1,5 درجة مئوية.

وبلغ متوسط الانبعاثات السنوية خلال الفترة نفسها أعلى مستوياته على الإطلاق مع 54 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الأخرى - حوالى 1700 طن كل ثانية.

المصادر الإضافية • ا ف ب

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