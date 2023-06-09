"قراصنة" يستولون على سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل

بقلم: يورونيوز

حاول “قراصنة” خطف سفينة تركية كانت في طريقها إلى فرنسا قبالة سواحل نابولي، ما استدعى تدخل القوات الخاصة الإيطالية.

حاول "قراصنة" يُرجح أنهم مهاجرون الجمعة، خطف سفينة تركية كانت في طريقها إلى فرنسا قبالة سواحل نابولي، ما استدعى تدخل القوات الخاصة الإيطالية.

وقال وزير الدفاع الايطالي غيدو كروسيتو للصحافة: "هناك عملية جارية على متن سفينة صعد إليها قراصنة، استخدموا أسلحة مثل الخناجر" لتهديد الطاقم.

ولا يزال الوضع ملتبساً مساء لكن مصدراً حكومياً قال لفرانس برس إن القوات الخاصة الإيطالية استعادت السيطرة على السفينة.

والسفينة "غالاتا سيوايز" ترفع علم تركيا، وكانت قد أبحرت من توبكولار في تركيا في السابع من حزيران/يونيو متجهة إلى مدينة سيت في جنوب فرنسا، على ان تصل إليها السبت، وفق الإعلام الإيطالي. وتضم طاقماً من 22 شخصاً.

وقبالة نابولي، هدّد عدد غير محدد من الأشخاص أفراد الطاقم واحتجزوهم في قمرة القيادة. وإثر ذلك،"انحرفت السفينة بوضوح عن مسارها"، بحسب وكالة الأنباء الايطالية انسا.

وهاجمت القوات الخاصة المجوقلة في البحرية الإيطالية السفينة واعتقلت بعض المهاجمين. لكن عمليات التفتيش على متنها تتواصل للعثور على شركاء لهم.