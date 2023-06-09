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شاهد: خلال تسجيله رسالة مصورة على وقع دوي القصف.. كبير حاخامات أوكرانيا يتخذ ملجأ للنجاة

كبير حاخامات اليهود في أوكرانيا موشيه أزمان في خيرسون
كبير حاخامات اليهود في أوكرانيا موشيه أزمان في خيرسون   -  Copyright  EBU
بقلم:  يورونيوز

كبير حاخامات أوكرانيا جاء إلى خيرسون لتقديم المساعدة للمتضررين جراء تفجير سد كاخوفكا

كبير حاخامات اليهود في أوكرانيا، موشيه رؤوفين أزمان، اتخذ ملجأ خشية من شظايا قصف يعتقد أنه روسي بالقرب من المنطقة التي كان في زيارة إليها في خيرسون.

ووقع القصف أثناء تصوير أزمان لفيديو يمكن من خلاله سمع دوي القصف الذي أجبر الحاخام على التوقف عن التسجيل والارتماء أرضاً في محاولة لحماية نفسه.

وقالت الإدارة الروسية اليوم الخميس إنه تم إجلاء ما يقرب من 2200 شخص من المناطق التي غمرتها الفيضانات في الأجزاء الخاضعة للسيطرة الروسية في خيرسون.

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