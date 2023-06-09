توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض

بقلم: يورونيوز

أكد المدعي الفدرالي الخاص جاك سميث الجمعة أن القوانين في الولايات المتحدة "تنطبق على الجميع"، وذلك بعد نشر 37 اتهاما تستهدف الرئيس السابق دونالد ترامب أبرزها تعريض "الأمن القومي" للخطر.

وأوضح المدعي في مداخلة مقتضبة نقلت وقائعها مباشرة أن دوائره تريد "محاكمة سريعة".

ووجه القضاء الفدرالي اتهامات الى ترامب في كيفية تعامله مع أرشيف البيت الابيض، ما يشكل سابقة بالنسبة الى رئيس أميركي سابق.

ووُجّهت 37 تهمة إلى الرئيس الأميركي السابق في قضية أرشيف البيت الأبيض، بحسب لائحة اتهام أُعلن عنها الجمعة، واتهم أيضا بالاحتفاظ بملفات سرية تتعلق ببرامج نووية ودفاعية.

وقالت وزارة العدل إنه عندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021، أخذ ترامب معه صناديق كاملة من الملفات السرية من البنتاغون و"سي أي ايه" ووكالة الامن القومي وغيرها من وكالات الاستخبارات.

واحتفظ ترامب بهذه الملفات بشكل غير آمن في منزله في مارالاغو في فلوريدا الذي استضاف فيه فعاليات اجتماعية كبيرة شارك فيها عشرات آلاف الضيوف، بحسب لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة فيدرالية في فلوريدا.

وفي مناسبتين على الأقل، قام ترامب بعرض ملفات سرية عن العمليات العسكرية الاميركية وخطط على أشخاص غير مخولين رؤيتها في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بنيوجيرسي.

وتضمنت الوثائق التي أخذها ترامب "معلومات تتعلق بقدرات دفاعية واسلحة لكل من الولايات المتحدة ودول أجنبية، وبرامج نووية اميركية ونقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة الاميركية وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري، وخطط الرد المحتمل على هجوم أجنبي".

وبحسب الوثيقة فإن "الكشف غير المصرح به لهذه الوثائق السرية قد يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر".

وتضمنت لائحة الاتهام تهمًا من بينها "الاحتفاظ بمعلومات تتصل بالأمن القومي" و"التآمر لعرقلة العدالة" وإخفاء وثائق وبيانات كاذبة.

ويعاقب على التهم التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما لكل واحدة منها.

وتم توجيه ست اتهامات إلى مساعد لترامب يدعى والت ناوتا لمساعدته في إخفاء الوثائق.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أنه لم يجر أي اتصال بوزير العدل ميريك غارلاند بشأن لائحة الاتهام التي صدرت بحق سلفه ترامب.

ورد الرئيس الأميركي على سؤال مراسل عن هذا الأمر قائلاً "لم أتحدث معه على الإطلاق ولن أتحدث معه. وليس لدي أي تعليق على ذلك".

يتهم أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، جو بايدن بالتلاعب بالعدالة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024 والتي يمكن أن تشهد مواجهة جديدة بين الرجلين.