قالت كييف إن قواتها مستعدة لشن هجوم مضاد لاستعادة أراض في الشرق والجنوب، لكنها أوضحت أنه لن يكون هناك إعلان رسمي لتوقيت انطلاقه.
قالت وزارة الدفاع الأوكرانية السبت إن الجيش الروسي قصف مناطق خاركيف وبولتافا وأوديسا بصواريخ كروز وصواريخ إسكندر الباليستية وميرات إيرانية من طراز شاهد 136/131، وأضافت الوزارة أن الدفاعات الأوكرانية أسقطت صاروخي كروز و20 مسيرة.
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
رئيس الوزراء الكندي في زيارة مفاجئة إلى كييف
زار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كييف السبت في بادرة دعم حيث يكثر الحديث عن تحضير أوكرانيا لهجوم مضاد كبير ضد القوات الروسية.
وقدم ترودو احترامه أمام موقع تذكاري وسط العاصة كييف للجنود الأوكرانيين الذين قُتلوا في المعارك مع القوات المدعومة من روسيا منذ عام 2014. قدمت كندا العضو في الناتو، والتي تضم واحدة من أكبر الجاليات الأوكرانية في العالم، مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا خلال الغزو الشامل الذي شنته روسيا في 24 شباط/فبراير 2022.
جاءت رحلة ترودو إلى كييف في أعقاب ليلة من الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات من دون طيار على أهداف خارج العاصمة، بما في ذلك أوديسا ومنطقة بولتافا وخاركيف.
بريطانيا ترصد تقدما متباينا للقوات الأوكرانية والروسية
قالت الحكومة البريطانية يوم السبت إن القوات الأوكرانية والروسية المتحاربة أحرزت تقدما متباينا في جنوب أوكرانيا وشرقها في آخر 48 ساعة.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان "في بعض المناطق، أحرزت القوات الأوكرانية على الأرجح تقدما جيدا واخترقت الخط الأول من الدفاعات الروسية. وفي مناطق أخرى، كان التقدم الأوكراني أبطأ".
وأضافت "كان الأداء الروسي متباينا، إذ تقوم بعض الوحدات على الأرجح بعمليات مناورة دفاعية موثوقة بينما تنسحب أخرى بفوضوية إلى حد ما، وسط تقارير متزايدة عن سقوط قتلى من القوات الروسية أثناء انسحابها عبر حقول ألغام خاصة بها".
زيلينسكي يشيد بـ"بطولة" جيشه في "معارك قاسية"
أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بـ "بطولة" جيشه بينما تحتدم المعارك في جنوب البلاد إلى حد أوحى باحتمال بدء كييف بشن الهجوم المضاد الذي تستعد له منذ فترة طويلة.
وقال زيلينسكي في رسالته اليومية "إلى جنودنا، إلى كل المشاركين في معارك قاسية بشكل خاص هذه الأيام، نحن نشهد على بطولتكم، ونحن ممتنون لكل دقيقة من حياتكم".
وقالت كييف إن قواتها مستعدة لشن هجوم مضاد لاستعادة أراض في الشرق والجنوب، لكنها أوضحت أنه لن يكون هناك إعلان رسمي لتوقيت انطلاقه.
في وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم المضاد الأوكراني "بدأ" لكنه فشل.
ولم يتحدث زيلينسكي مساء الجمعة عن هجوم مضاد أو حتى عن عملية عسكرية محدّدة.
وقال "نركز اهتمامنا على كل الأماكن التي تتطلب تحركاتنا وحيث يمكن هزيمة العدو".
الرئيس الروسي بوتين يؤكد فشل الهجوم الأوكراني المضادeuronewsأعلن الجيش الروسي الجمعة أنّ القتال احتدم الجمعة في جنوب أوكرانيا، موضحاً أنّه صدّ عدة هجمات، في ما اعتُبر بداية محتملة لهجوم مضاد واسع النطاق تشنّه كييف لاستعادة الأراضي التي تحتلّها موسكو.
قصف روسي يلحق أضرارا في البنى التحتية لمطار عسكري أوكراني
قال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية دميترو لونين يوم السبت إن روسيا أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة هجومية على المنطقة الواقعة وسط أوكرانيا خلال الليل مما تسبب في "بعض الأضرار بالبنية التحتية والمعدات" في مطار ميرهورود العسكري.
وأضاف على تلغرام أن الهجوم الذي استُخدمت فيه صواريخ باليستية وصواريخ كروز ألحق أيضا أضرارا بثمانية منازل وعدة مركبات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
مقتل 3 في هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوديسا خلال الليل
قال الجيش الأوكراني إن ثلاثة مدنيين قتلوا في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود في الساعات الأولى من صباح السبت بعد أن أدى سقوط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني إلى اندلاع حريق.
وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا أسقطت ثماني طائرات مسيرة من طراز شاهد وصاروخين، وإن الهجوم هو الأحدث في موجة الضربات الجوية الليلية التي تستهدف مدنا أوكرانية في الأسابيع الماضية.
وذكرت المسؤولة العسكرية في بيان "نتيجة عمليات الإسقاط، سقط حطام إحدى الطائرات المسيرة على شقة على ارتفاع كبير، مما تسبب في نشوب حريق".
وقالت خدمات الطوارئ إن 27 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، أصيبوا لكن تم إخماد النيران بسرعة وإنقاذ 12 شخصا من المبنى
وول ستريت جورنال: أدلة تشير إلى تنفيذ انفجارات نورد ستريم من بولندا
قالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت إن المحققين الألمان يفحصون أدلة تشير إلى أن فريقا من المخربين استخدم بولندا قاعدة عمليات لإلحاق أضرار بخطوط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق في سبتمبر أيلول.
وأضافت الصحيفة أن المحققين الألمان وضعوا تصورا كاملا لرحلة استغرقت أسبوعين لليخت أندروميدا، وهو يخت أبيض اللون طوله 15 مترا يشتبه في تورطه في الإضرار بخطوط الأنابيب التي تنقل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.
وبحسب الصحيفة، أشار المحققون إلى أن اليخت انحرف عن وجهته في المياه البولندية، وذلك استنادا إلى بيانات من أجهزة الإرسال والملاحة في أندروميدا، وكذلك بيانات الهواتف المحمولة والأقمار الصناعية، وحسابات جي ميل "وعينات حمض نووي (دي.إن.إيه) كانت على متنه، والتي حاولت ألمانيا مطابقتها مع الحمض النووي لجندي أوكراني واحد على الأقل".
الأمم المتحدة تركز على تعزيز الصادرات الروسية قبل الموعد النهائي لصفقة الحبوب
قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة إن المنظمة الدولية ساعدت في تعزيز صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة حيث سهلت تدفق السفن بانتظام على موانئها وخفض أسعار الشحن والتأمين.
واجتمعت ريبيكا غرينسبان كبيرة مسؤولي التجارة بالأمم المتحدة مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في جنيف يوم الجمعة في الوقت الذي تهدد فيه موسكو بالانسحاب من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في 17 يوليو تموز ما لم يتم إزاحة العقبات التي تعترض طريق شحناتها من تلك الصادرات.
ولإقناع موسكو بالموافقة على الاتفاق المعروف باسم مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، والذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز العام الماضي، تم التوصل بالتزامن مع تلك المبادرة لاتفاق مدته ثلاث سنوات وافق فيه مسؤولو الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في تصدير منتجاتها من المواد الغذائية والأسمدة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "الأشهر الماضية أظهرت تقدما ملموسا" في تعزيز الصادرات الروسية لكنه أضاف "ما زالت هناك بعض التحديات لكننا لن ندخر وسعا للتغلب على كل العقبات المتبقية".
المجر تستقبل أسرى حرب أوكرانيين من روسيا
قالت المجر يوم الجمعة إنها استقبلت مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين من روسيا، ورحبت أوكرانيا بالإفراج عن بعض أسراها لكنها عبرت عن قلقها لعدم إبلاغها بها.
وأسرى الحرب المفرج عنهم ينتمون للجزء الغربي من أوكرانيا الذي يتشارك حدودا مع المجر، وذلك بحسب الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية، التي قالت إنها ساهمت في تأمين الإفراج عنهم، وزولت سيمجن نائب رئيس الوزراء المجري.
وقال منشور على الصفحة الرسمية لسيمجن على فيسبوك "هذا واجبي الإنساني والوطني... أعدنا من موسكو 11 أسير حرب ينتمون لترانسكارباثيا".
ولطالما دعمت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية في المجر وحجبت مقترحات قدمها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على رئيس الكنيسة البطريرك كيريل.
وقال بيان نشره الموقع الإلكتروني للكنيسة الأرثوذوكسية الروسية في وقت متأخر من يوم الخميس "بناء على طلب المجر، نُقلت إلى المجر مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين الذين تعود أصولهم إلى ترانسكارباثيا وشاركوا في القتال".
بوتين: روسيا ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء في تموز
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إن روسيا ستبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس بعد اكتمال جاهزية المرافق الخاصة في السابع والثامن من يوليو تموز، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها موسكو تلك الرؤوس خارج روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
وأعلن بوتين في مارس آذار أنه وافق على نشر هذه الأسلحة في بيلاروس مشيرا إلى نشر الولايات المتحدة لأسلحة نووية تكتيكية في مجموعة من الدول الأوروبية منذ عقود.
وتحدث بوتين إلى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو قائلا "كل شيء يمضي حسب الخطة"، وذلك خلال مناقشات في المقر الصيفي لبوتين في سوتشي على البحر الأسود.
وقال بوتين حسبما ورد في نص أصدره الكرملين لتصريحاته "تنتهي استعدادات المرافق ذات الصلة في السابع والثامن من يوليو تموز وسنبدأ على الفور أنشطة تخص نشر الأنواع المناسبة من الأسلحة في أراضي بلادك".
ورد عليه لوكاشينكو قائلا "شكرا لك..."
وبعد مرور أكثر من 15 شهرا على اندلاع أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، يقول بوتين إن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يمدون أوكرانيا بالأسلحة كجزء من حرب بالوكالة موسعة تهدف إلى إخضاع روسيا.
أدلة متزايدة على وقوع انفجار بسد أوكرانيا المنهار
تزايدت الأدلة يوم الجمعة على وقوع انفجار في سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا في نفس وقت انهياره تقريبا، وذلك بحسب تقارير للمخابرات الأوكرانية والأمريكية وبيانات متعلقة بالزلازل أعلنتها النرويج.
وقال جهاز الأمن الداخلي الأوكراني إنه رصد مكالمة هاتفية تثبت أن "مجموعة تخريبية" روسية فجرت سد ومحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء.
وذكرت هيئة نورسار النرويجية للأبحاث أن بيانات واردة من محطات رصد الزلازل في المنطقة تضمنت علامات واضحة على حدوث انفجار.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن أقمار استطلاع أمريكية رصدت انفجارا في السد.
وأدى تدمير السد يوم الثلاثاء إلى فيضانات واسعة أجبرت آلاف السكان على الفرار وأحدثت دمارا بيئيا.
ونشر الجهاز على قناته على تيليجرام مقطعا صوتيا مدته دقيقة ونصف الدقيقة للمحادثة المزعومة التي بدا فيها أن رجلين يناقشان تداعيات الكارثة باللغة الروسية.