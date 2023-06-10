10:27

زيلينسكي يشيد بـ"بطولة" جيشه في "معارك قاسية"



أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بـ "بطولة" جيشه بينما تحتدم المعارك في جنوب البلاد إلى حد أوحى باحتمال بدء كييف بشن الهجوم المضاد الذي تستعد له منذ فترة طويلة.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية "إلى جنودنا، إلى كل المشاركين في معارك قاسية بشكل خاص هذه الأيام، نحن نشهد على بطولتكم، ونحن ممتنون لكل دقيقة من حياتكم".

وقالت كييف إن قواتها مستعدة لشن هجوم مضاد لاستعادة أراض في الشرق والجنوب، لكنها أوضحت أنه لن يكون هناك إعلان رسمي لتوقيت انطلاقه.

في وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم المضاد الأوكراني "بدأ" لكنه فشل.

ولم يتحدث زيلينسكي مساء الجمعة عن هجوم مضاد أو حتى عن عملية عسكرية محدّدة.

وقال "نركز اهتمامنا على كل الأماكن التي تتطلب تحركاتنا وحيث يمكن هزيمة العدو".