خبير للذكاء الاصطناعي ينصح البشرية بالامتناع عن إنجاب الأطفال

بقلم: يورونيوز

قال م. جودت: "أنصح بالامتناع عن إنجاب الأطفال، إذا لم يكن لديك خاصة في ظل التقدم السريع للذكاء الاصطناعي."

حذر خبير الذكاء الاصطناعي، ومدير الأعمال السابق في غوغل م. جودت من مخاطر الذكاء الاصطناعي على البشرية في حلقة من بودكاست يوميات رئيس تنفيذي. وتأتي المقابلة بعد أن عيّن جودت في منصب المدير التنفيذي في وكالة التسويق فلايت ستوري.

وأضاف جودت: "إن المخاطر سيئة للغاية، في الواقع وعند التمعن في التهديدات التي تواجه البشرية، يجب الامتناع عن إنجاب الأطفال."

وأوضح قوله:"هناك مخاطر متعددة، اقتصادية، جيوسياسية، تغير المناخ، الاحتباس الحراري وفكرة الذكاء الاصطناعي، أنها كالعاصفة لا نعلم كيف سيبدو المستقبل. إذا كنت تحب أطفالك فعلا لماذا تريد أن تعرضهم لكل هذا؟"

وأفاد جودت قائلا: "لقد أمضيت حياتي المهنية مفتونًا بالدور الذي تلعبه التكنولوجيا، والآن أصبحت التكنولوجيا التحدي الأكبر للبشرية على الإطلاق. الذكاء الاصطناعي هو تتويج للتقدم التكنولوجي وأرى أنه سيكون غير مسبوق في تحديد الطريقة التي يتشكل بها العالم".

ووقع إيلون ماسك وستيف وزنياك المؤسس المشارك لشركة آبل خطابا مفتوحا، يطلب من المطورين تأجيل الابتكارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي 6 أشهر على الأقل، وذلك لإتاحة الفرصة بمعالجة وفهم التطورات والابتكارات الموجودة حاليا.