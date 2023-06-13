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3 قتلى واعتقال المتهم.. استنفار أمني في نوتنغهام بعد سلسلة هجمات متزامنة

انتشرت العناصر الأمنية في أكثر من منطقة في المدينة
انتشرت العناصر الأمنية في أكثر من منطقة في المدينة   -  Copyright  Dave Higgens/PA
بقلم:  يورونيوز

أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الطرقات مقفلة، وسط انتشار لسيارات الإسعاف والطوارئ والشرطة.

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم واعتقل رجل، بعد سلسلة من الهجمات المتزامنة في وسط مدينة نوتنغهام البريطانية.

وأعلنت الشرطة عن "حادث خطير" بعد استدعائها إلى مواقع متعددة، وطوقت عدة شوارع بالمدينة، بعد العثور على 3 جثث بمناطق مختلفة من المدينة.

ثم تم استدعاء الضباط إلى شارع ميلتون الذي يبعد مسافة تزيد قليلاً عن ميل واحد حيث حاول سائق شاحنة دهس ثلاثة أشخاص (نُقلوا إلى المستشفى)، فيما تعتقد الشرطة أنه حادث متصل بالعثور على الجثث في وقت سابق من اليوم.

Jacob King/PA
تستمر التحقيقات في شوارع المدينةJacob King/PA

وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل ولا يزال رهن الاعتقال.

وفيما لم تُعلن الشرطة أن العمل "إرهابي"، أكدت أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الطرقات مقفلة، وسط انتشار لسيارات الإسعاف والطوارئ والشرطة.

أتت تلك الحوادث في توقيت مزدحم، حيث يتوجه الآلاف من البريطانيين في مثل هذا الوقت إلى أعمالهم وأشغالهم.

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