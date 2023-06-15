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الشرطة اليابانية توقف امرأة رشت سائلا لا تعرف تركيبته على وجوه نساء في فضاء عام

سيارات إسعاف وإطفاء تقف بالقرب من موقع هجوم بالرش في أوساكا، غرب اليابان. 2023/06/14
سيارات إسعاف وإطفاء تقف بالقرب من موقع هجوم بالرش في أوساكا، غرب اليابان. 2023/06/14   -  Copyright  AP Photo
بقلم:  يورونيوز

قالت شرطة مدينة أوساكا اليابانية غربي البلاد، إنها أوقفت امرأة يشتبه في قيامها برش سائل غير معروف، على عدد من النساء داخل مركز تجاري، ما تسبب لهن في ألم على مستوى الوجه والأعين.

أوقفت الشرطة اليابانية المرأة التي تبلغ من العمر 33 عاما أمس الخميس، بعد يوم من مهاجمة المشتبه بها عددا من النساء في دورة مياه فضاء تجاري في محافظة أوساكا. ويقول مسؤولون في المحافظة إن دوافع مهاجمة المرأة وتفاصيل الهجوم لا تزال قيد التحقيق.

وقال شرطي تحفظ على كشف هويته بدافع ممارسة مهنته، إن إحدى الضحايا، وهي امرأة تبلغ من العمر 85 عاما، تعرضت للرش عندما كانت داخل دورة المياه الخاصة بالنساء، في الطابق التاسع من متجر هانكيو في أوساكا.

وأضاف الشرطي قوله إن المرأة المسنة اشتكت من ألم لى مستوى الوجنتين، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقالت الشرطة أيضا إن ستة أشخاص آخرين تعرضوا للرش بالمادة غير المعروفة على وجوههم وأعينهم في المركز التجاري، دون أن تكون إصاباتهم شديدة الخطورة.

وأفادت تقارير محلية أن الشرطة تمكنت من ضبط المشتبه بها، اعتمادا على مراجعة وتحليل ما تضمنته أجهزة كاميرات التصوير من لقطات مصورة.

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