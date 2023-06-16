EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

بعد 320 عامًا من النشر.. النمسا تخسر أقدم صحفها اليومية

الصحيفة النمساوية
الصحيفة النمساوية   -  Copyright  يورونيوز
بقلم:  يورونيوز

خسرت النمسا أقدم صحيفة يومية في البلاد، والتي تحمل اسم " Wiener Zeitung".

وفي 30 حزيران/ يونيو الجاري، سيتم طباعة النسخة الأخيرة من الصحيفة، وبعدها ستتحول إلى نسخة إلكترونية فقط، على أن يتم طرد عدد كبير من الموظفين.

وقالت رئيسة التحرير جوديث بلفكي: تأسست صحيفة فيينر تسايتونغ عام 1703، وكان من المفترض أن تحتفل هذا الصيف بعيدها الـ320، كما واكبت العديد من الأحداث وهي شاهد حيّ على ما جرى.

وأضافت: "هنا طُبع نصّ إعلان حقوق الإنسان. وهنا أيضا شخصيات عظيمة مثل موزارت وبيتهوفن روّجوا لأعمالهم. هي ببساطة ضمير التاريخ الذي أفتقده شخصيًا لدى الساسة".

يورونيوز
الصحيفة النمساويةيورونيوز

وقررت الحكومة النمساوية تعليق دعم الطباعة اليومية للصحيفة، تزامنًا مع توجه أوروبي لإلزام المؤسسات الإعلامية بالتصريح المالي.

وفي السنوات الخمس الماضية، تراجعت النمسا من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع والعشرين في مؤشر حرية الصحافة، ويرجع السبب الأساسي في ذلك إلى  تقلص عدد الصحف اليومية.

وهناك أيضًا اتهامات بأن الحكومة تموّل عمداً الإعلانات في وسائل الإعلام للتأثير على تقاريرها.

مواضيع إضافية

الفاو: استمرار ارتفاع الأسعار سيقلص قدرة البلدان الأكثر فقرا على استيراد المواد الغذائية

شاهد: رغم سخط الشارع.. صورة تذكارية لوزير الخزانة الكيني وهو يحمل حقيبة تضم موازنة الحكومة

مستشار النمسا يسعى إلى تأمين إمدادات الغاز للشتاء خلال زيارة لأبوظبي الأسبوع القادم