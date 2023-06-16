بعد 320 عامًا من النشر.. النمسا تخسر أقدم صحفها اليومية

بقلم: يورونيوز

خسرت النمسا أقدم صحيفة يومية في البلاد، والتي تحمل اسم " Wiener Zeitung".

وفي 30 حزيران/ يونيو الجاري، سيتم طباعة النسخة الأخيرة من الصحيفة، وبعدها ستتحول إلى نسخة إلكترونية فقط، على أن يتم طرد عدد كبير من الموظفين.

وقالت رئيسة التحرير جوديث بلفكي: تأسست صحيفة فيينر تسايتونغ عام 1703، وكان من المفترض أن تحتفل هذا الصيف بعيدها الـ320، كما واكبت العديد من الأحداث وهي شاهد حيّ على ما جرى.

وأضافت: "هنا طُبع نصّ إعلان حقوق الإنسان. وهنا أيضا شخصيات عظيمة مثل موزارت وبيتهوفن روّجوا لأعمالهم. هي ببساطة ضمير التاريخ الذي أفتقده شخصيًا لدى الساسة".

الصحيفة النمساوية يورونيوز

وقررت الحكومة النمساوية تعليق دعم الطباعة اليومية للصحيفة، تزامنًا مع توجه أوروبي لإلزام المؤسسات الإعلامية بالتصريح المالي.

وفي السنوات الخمس الماضية، تراجعت النمسا من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع والعشرين في مؤشر حرية الصحافة، ويرجع السبب الأساسي في ذلك إلى تقلص عدد الصحف اليومية.

وهناك أيضًا اتهامات بأن الحكومة تموّل عمداً الإعلانات في وسائل الإعلام للتأثير على تقاريرها.