شاهد: بسبب تقليد قديم.. قتل مئات الحيتان في جزر فارو

بقلم: يورونيوز

قُتلت مئات الحيتان في عملية صيد مثيرة للجدل في جزر فارو يوم الأربعاء الماضي، وهو تقليد قديم لأهالي الجزر ويُسمى بـ"غريندادراب".

ووفق التقليد، يقوم السكان المحليون بمطاردة الحيتان لقتلها وأخذ لحومها ودهونها، وهي تُعتبر مصدرا غذائيا حيويا يساعد في إطعام 50000 من سكان الجزر خلال فصل الشتاء.

وسجلت مجموعة Sea Shepherd للمحافظة على البيئة البحرية، التي تقوم بحملات ضد صيد حيتان الجزر، مقطع فيديو لعملية المطاردة يوم الأربعاء.

الحيتان النافقة eurovision

وقالت المجموعة إن 269 حوتًا طويل الزعانف قد قُتل على شاطئ فيستمانا، بينما قُتل 178 حوتًا آخر في منطقة لينار.

وجزر فارو هي إقليم دنماركي في شمال المحيط الأطلسي، وتقع بين النرويج وأيسلندا، وتتكون من 18 جزيرة صغيرة.