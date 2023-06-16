إسرائيل في مفاوضات متقدمة مع دولتين إحداهما أوروبية لبيعهما دبابات ميركافا

بقلم: يورونيوز

قال يائير كولاس، رئيس قسم تنسيق الصادرات بوزارة الدفاع، إن الطلبات جاءت جزئياً من الدولتين لإعادة تسليح جيشهما بعدما زوّدتا أوكرانيا بآليات عسكرية ودبابات.

قال مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الخميس إن تلّ أبيب بدأت مفاوضات مع دولتين، إحداهما في أوروبا، من أجل بيعهما دبابات ميركافا.

وفي حال تمّت الصفقة، ستكون هذه أوّل مرة تصدّر فيها إسرائيل دبابات الميركافا التي تشكل العمود الفقري للقوات البرية لدى الجيش الإسرائيلي.

وكانت الميركافا أدخلت إلى الخدمة بعدما تلقت القوات البرية الإسرائيلية خسائر كبيرة في حرب الـ1973 ضدّ مصر وسوريا، حيث سعت الدولة العبرية منذ ذلك الحين إلى تقليل اعتمادها على واردات الأسلحة الغربية.

وتمّ تطوير الدبابة عدّة مرات وصدرت منها نسخ عدّة ووصلت حالياً إلى الجيل الرابع.

وقال يائير كولاس، رئيس قسم تنسيق الصادرات بوزارة الدفاع، إن الطلبات جاءت جزئياً من الدولتين لإعادة تسليح جيشهما بعدما زوّدتا أوكرانيا بآليات عسكرية ودبابات.

وأضاف كولاس القول إن إسرائيل ستصدّر نماذج من أجيال سابقة من الميركافا لم يحصل أن صدّرتها قبل اليوم، مشيراً إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة مع الدولتين. ولم يسمّ كولاس الدولتين لكنه قال إن إحداهما أوروبية.

وكانت إسرائيل مدّت أوكرانيا بمساعدات إنسانية ولكنها لم تزوّدها بالسلاح إدراكاً منها للحاجة إلى المحافظة على علاقات جيدة مع موسكو، اللاعب الأبرز على الأراضي السورية.

صادرات عسكرية قياسية

والأربعاء أعلنت إسرائيل عن صادرات عسكرية قياسية للعام 2022 فاقت قيمتها 12.5 مليار دولار، مع طلب مرتفع خصوصاً في منطقتي آسيا-الهادئ وأوروبا.

وتضاعفت الصادرات العسكرية الإسرائيلية خلال العقد الأخير كما أنها ارتفعت بنسبة 50% في الأعوام الثلاثة الأخيرة.