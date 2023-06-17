تعرّف على فوائد التخلص من السكر المكرر للصحة البدنية والنفسية

بقلم: يورونيوز

قامت سيدة أسترالية بقطع استهلاك السكر بشكل كامل من نظامها الغذائي، لمدة شهرين مما أدى إلى تغيرات إيجابية وغير متوقعة لوضعها الصحي بشكل عام.

وقالت ستيفاني البالغة 30 عاما لمجلة نيوزويك: " كنت أفرط في تناول الشوكولاتة والحلويات والسكاكر والأطعمة الجاهزة لفترة طويلة وكان لهذا آثار سلبية على صحتي أردت تقليلها وتغييرها."

ما هو السكر المكرّر؟

يتم تصنيع السكر المكرر عن طريق معالجة السكر الموجود بشكل طبيعي مثل الذرة وقصب السكر وإزالة الشوائب وبذلك التخلص من الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولا يوفر أي قيمة غذائية.

ويضاف السكر المكرر إلى أنواع مختلفة من الأطعمة المصنعة او الجاهزة وفي المخبوزات والحلويات والمشروبات الغازية والعصير لأغراض مختلفة، بما في ذلك تعزيز النكهة.

وقالت ستيفاني: "لقد فقدت حوالي 5 كيلو خلال شهرين، بشرتي أصبحت أكثر نضارة وأعاني من التهابات أقل كما أن شهيتي قلّت بشكل كبير."