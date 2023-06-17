أوروبا وهاجس الهجرة غير الشرعية.. وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا في تونس الأحد والإثنين لبحث المسألة

بقلم: يورونيوز

في بداية حزيران/يونيو، أثار سعيد قضية الهجرة غير الشرعية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داعيًا إلى تنظيم قمة تجمع دولًا من ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

سيتوجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته الألمانية نانسي فيسر إلى تونس الأحد والاثنين لعقد لقاءات مخصصة للهجرة كما ذكر الجمعة الوفد المرافق لدارمانان.

وقال المصدر نفسه، إن وزيري الداخلية سيصلان العاصمة التونسية بعد ظهر الأحد ويغادرانها بعد ظهر اليوم التالي، مؤكدا أن الهدف من الزيارة هو "تعزيز التعاون بين فرنسا وألمانيا وتونس فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي".

وستلتقي فيسر ودارمانان خصوصا الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية كمال الفقي.

وفي بداية حزيران/يونيو، أثار سعيد قضية الهجرة غير الشرعية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داعيًا إلى تنظيم قمة تجمع دولًا من ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد.

واقترح الاتحاد منح تونس غلافا ماليا بـ100 مليون يورو لإدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ ومكافحة التهريب وقضايا الهجرة.

تونس التي يبعد بعض أجزاء الساحل منها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، تشهد باستمرار محاولات مهاجرين معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للتوجه إلى إيطاليا.