وفاة دانيال إلسبيرغ كاشف أسرار حرب فيتنام ومسرب "أوراق البنتاغون" عن 92 عاما

بقلم: يورونيوز

توفي الأميركي دانيال إلسبيرغ الذي كشف عام 1971 وثائق سرية حول التخطيط للحرب في فيتنام عرفت باسم "أوراق البنتاغون"، الجمعة عن 92 عاماً.

إلسبيرغ الذي ساهم في تغيير نظرة الرأي العام الأميركي حيال النزاع في فيتنام "توفي جراء سرطان البنكرياس الذي شخصت إصابته به في 17 شباط/فبراير" حسبما قال أولاده وزوجته في بيان أشاروا فيه إلى أنه "لم يعاني وكان محاطاً بعائلته".

في آذار/مارس قال إلسبيرغ إنه مصاب بسرطان عضال وإنه لم تتبق له سوى "ثلاثة إلى ستة أشهر".

هذا المحلل السابق في وزارة الخارجية ووكالة راند كوربوريشن المرتبطة بالبنتاغون، اشتهر في أوائل سبعينيات القرن المنصرم بعد تسريب 7000 وثيقة سرية عرفت باسم "أوراق البنتاغون" التي كشفت أن حكومات أميركية عدة كذبت على الأميركيين بشأن حرب فيتنام.