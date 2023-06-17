وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في إيران بعد سنوات من القطيعة

بقلم: يورونيوز

من المقرر أن يتم الإعلان عن إعادة فتح سفارة السعودية في إيران عقب قيام طهران بخطوة مماثلة في 6 حزيران/يونيو.

وسيلتقي وزير الخارجية السعودي نظيره الايراني في وزارة الخارجية حسين أمير عبداللهيان لاجراء محادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بحسب وكالة فارس الإيرانية.

وبعد توسط الصين قبل عدة أشهر اتفقت السعودية وإيران لى استئناف العلاقات الثنائية بعد قطيعة استمرت لنحو سبع سنوات.

وقطعت المملكة العلاقات مع إيران عام 2016 بعد هجوم متظاهرين في الجمهورية الإسلامية على البعثات الدبلوماسية السعودية، على خلفية إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

وبعد سنوات من الخلاف، وقعت الدولتان اتفاقية مصالحة مفاجئة في الصين في 10 آذار/مارس. وقد أعادت السعودية منذ ذلك الحين العلاقات مع سوريا حليفة طهران، وكثفت من مساعيها للسلام في اليمن حيث تقود منذ سنوات تحالفا عسكريا ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

تجري إيران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بواسطة عُمانية، بشأن البرنامج النووي الإيراني وملف الأميركيين المعتقلين في إيران.

وتجري طهران أيضًا مباحثات مع دول أوروبية خصوصًا فرنسا. وقد تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون السبت مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي هاتفيا، و"ناقشا سبل تعزيز العلاقات، ولا سيما المفاوضات (حول الملف النووي) والتطورات الإقليمية".