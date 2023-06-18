شاهد: رافعات عمودية ممتدة تنزل الأبقار عن أسطح المنازل في باكستان قبل عيد الأضحى

بقلم: يورونيوز

أصبح البعض يفضل تربية الحيوانات فوق الأسطح لأن بقاءها أمام البيوت لعدة أيام قبل العيد أو تركها مربوطة في الأزقة المزدحمة لعدة أشهر من شأنه أن يثير احتجاجات الجيران.

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يقوم عدد كبير من الباكستانيين في مدينة كراتشي بإنزال الحيوانات التي تربى على أسطح المنازل عن طريق رافعة استعدادًا للاحتفال بأحد أهم أعياد المسلمين عبر العالم. ويتابع الناس على الأرض ومن على شرفات المنازل هذا الحدث بالكثير من الشغف.

وأصبح البعض يفضل تربية الحيوانات فوق الأسطح لأن بقاءها أمام البيوت لعدة أيام قبل العيد أو تركها مربوطة في الأزقة المزدحمة لعدة أشهر من شأنه أن يثير احتجاجات الجيران.

قال سيد إعجاز حسن، الذي يعمل مربيا للحيوانات: "في كل عام، أقوم بتربية الحيوانات على سطح منزلي وأقوم بإنزالها بواسطة الرافعة. أعتقد أنه من الأفضل أداء سنّة النبي إبراهيم. كثيرا ما تدمع عيوننا خلال ذبح الحيوان، كيف لا وقد قمت بتربيته مثل طفلك ... كثيرا ما نرى الدموع أيضا في أعين الحيوانات".

أما حميدة عمران التي تقيم في كراتشي فقالت: "إنه حدث بالنسبة لنا وهذا ما يقومون به كل عام. نود مشاهدة الحيوان عند إنزاله بواسطة الرافعة. إنه أمر مخيف بعض الشيء، ولكننا نحب أن نشاهد كل ما يحدث ونحن نقدر جهودهم".

أما محمد عامر، وهو مقيم في كراتشي فقال: "منذ عامين أو ثلاث سنوات؛ أتابع هذا الحدث سنويا مع أطفالي لأرى كيف يقومون بتربية الحيوانات ثم إنزالها بالرافعة للقيام بالأضحية في سبيل الله. أطفالي يستمتعون برؤية كل هذا".