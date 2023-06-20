شاهد: الأرجنتينيون يتنافسون على شواء اللحم في مسابقة "أسادو" التقليدية

بقلم: يورونيوز

يجتمع المتسابقون من جميع أنحاء البلاد للتنافس على لقب "سيد المشاوي".

أنطلق في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مهرجان "أسادو" أي الشواء، بحضور الآلاف من الأرجنتينيين الذين لم يمنعهم الوضع الاقتصادي ومستويات التضخم العالية من إقامة مهرجانهم التقليدي الأشهر، حيث شواء لحوم الأبقار ونقانق التشوريزو والأسماك ولحم الضأن والخضروات.

ويجتمع المتسابقون من جميع أنحاء البلاد للتنافس على لقب "أسادور"، كأفضل شخص يقوم بالشواء في بطولة أسادو الخامسة.

وتقول المدرسة أندريا كاستيلو، وهي من المشاركات في المسابقة: "التضخم يضرب الجميع. إن الشواء في المنزل يصبح أصعب فأصعب".

من جهته، يشير برونو إلى "أننا نأكل كمية أقل من اللحوم مقارنة بالسابق، وفي هذا الاحتفال، يمكننا ملاحظة أن كمية اللحوم المأكولة أقل مما كان في السابق".