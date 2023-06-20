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الصين تخفّض سعرَي فائدة مرجعيَين لدعم الاقتصاد

عملة صينية، أرشيف
عملة صينية، أرشيف   -  Copyright  AP/Chinatopix
بقلم:  يورونيوز

تدخل المصرف المركزي الصيني لتحفيز النمو المتعثر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مخفضا الثلاثاء سعرَي فائدة مرجعيَين، بعد خطوات مماثلة عدة في الأسابيع الأخيرة.

خُفّض السعر الأساسي للقرض لمدة عام واحد، وهو معدل الفائدة المرجعي لأفضل الأسعار التي يمكن للبنوك أن تقدمها للشركات والأسر، من 3,65% إلى 3,55%، فيما خُفّض معدّل الفائدة على خمسة أعوام المرجعي في قروض الرهن العقاري من 4,3% إلى 4,2%، حسبما أعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.

وتتابع الأسواق من كثب هذين المعدلين، وهما اليوم عند أدنى مستوياتهما. وسبق أن خُفّضا في آب/أغسطس 2022.

ويُفترض أن يحثّ هذا القرار، الذي كانت تنتظره الأسواق، البنوك التجارية على منح المزيد من القروض وبفوائد أعلى.

ومن المتوقع أن يدعم هذا الإجراء النشاط الاقتصادي في سياق من التباطؤ.

ويتعارض هذا الإجراء مع الإجراءات التي تتخذها بالعادة الاقتصادات الرئيسية في العالم التي ترفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

في الأسابيع الأخيرة، يسجل الانتعاش الاقتصادي في الصين الذي كان مأمولا بعد رفع القيود الصحية لمكافحة تفشي كوفيد-19، تباطوءا في بعض القطاعات.

الأسبوع الماضي، خُفّض سعر الفائدة على قروض البنك المركزي الصيني لمدة عام واحد للمؤسسات المالية إلى 2,65% (مقابل 2,75% سابقا).

المصادر الإضافية • أ ف ب

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