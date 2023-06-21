قبعة لمايكل جاكسون مطروحة للبيع في مزاد باريسي

بقلم: يورونيوز

ستكون هذه القطعة التي خُمّن سعرها بما بين 66 ألف دولار و109 آلاف عنصر جذب في المزاد المخصص لقطع من عالم الموسيقى في مركز “أوتيل دروو” للمزادات في باريس.

تُطرح القبعة التي اعتمرها المغني الراحل مايكل جاكسون عندما أدى للمرة الأولى حركته الراقصة الشهيرة “مونواك” (moonwalk) للبيع في مزاد يقام في 26 أيلول/سبتمبر المقبل في باريس، على ما أعلن منظموه الأربعاء.

وألقى نجم موسيقى البوب هذه القبعة على جانب المسرح في 25 آذار/مارس 1983 خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لشركة “موتاون” للإنتاج الموسيقي، قبل أن يؤدي على ألحان أغنيته “بيلي جين” ومباشرة أمام كاميرات قناة “إن بي سي” الأميركية خطواته الانزلاقية إلى الخلف التي ما لبثت أن أصبحت رقصة اشتهرت على نطاق واسعة ودخلت تاريخ الموسيقى.

وستكون هذه القطعة التي خُمّن سعرها بما بين 66 ألف دولار و109 آلاف عنصر جذب في المزاد المخصص لقطع من عالم الموسيقى في مركز “أوتيل دروو” للمزادات في باريس.

وتتولى تنظيم المزاد شركتا “أربيج” و”ليمون أوكشن” اللتان أقامتا العام المنصرم مزاداً في باريس بيع خلاله بسعر يزيد عن 400 ألف دولار للمغني البريطاني نويل غالاغر حُطّم عام 2009 في الكواليس قبل لحظات من حفلة كان من المقرر أن تقدّمها خلال مهرجان “روك أن سين”، لكنها ألغيت بسبب خلافات أدت إلى حلّها في الليلة نفسها.

ويشمل المزاد في أيلول/سبتمبر نحو 200 قطعة، من صور وملصقات وتذاكر حفلات وأسطوانات ذهبية لمادونا وغيتارات قديمة وأزياء لمارتن غر من فرقة “ديبيش مود” وأسطوانات فنييل لفرقة “رولينغ ستونز” وسواها. وستصبح لائحة هذه القطع متوافرة على الإنترنت في 4 تموز/يوليو على (lemonauction.fr).

ومن بين القطع الأخرى غيتار لعازف البلوز تي بون ووكر صنعت منه 22 نسخة فقط عام 1949. وخّمن ثمة هذه القطعة بما بين 109 آلاف دولار 114 ألفاً.

والأكثر غرابة في المزاد قطعة من جدار ملهى “بوس بالاديوم” الباريسي الذي افتتح عام 1965 وأقفل عام 2022، تحمل تواقيع عدد من النجوم، وقدّر سعره بما بين 5400 و8700 دولار.