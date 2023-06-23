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عمليات إنقاذ جديدة قبالة جزر الكناري غداة حادث غرق

القوارب استخدمها المهاجرون لعبور البحر
القوارب استخدمها المهاجرون لعبور البحر Copyright Felipe Dana/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز

أعلنت السلطات الإسبانيّة الخميس أنّها أنقذت ما لا يقلّ عن 350 مهاجرًا خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، كانوا في خمسة قوارب انجرفت قبالة جزر الكناري، غداة حادث غرق أودى بحياة شخصين على الأقلّ.

وقالت خدمات الطوارئ في جزر الكناري، الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا، إنّها تكفّلت "خلال الليل بـ114 مهاجرًا كانوا مسافرين على متن قاربَين" أنقذهما رجال الإنقاذ البحريّون الإسبان.

وأضافت أنّه تمّ تقديم الرعاية لهؤلاء المهاجرين في جزيرة لانزاروت وفي جزيرة غران كناريا حيث "نُقِل طفل ووالدته إلى أحد المستشفيات".

وأشارت إلى إنقاذ زورق ثالث عند الفجر وإرسال ركّابه البالغ عددهم 54 إلى لانزاروت.

وكان زورقان آخران قد أُنقِذا أيضًا بعد الظهر، حسبما قالت متحدّثة باسم خدمة الإنقاذ البحري الإسبانيّة لوكالة فرانس برس، رُصِد الأوّل قبالة جزيرة هييرو وعلى متنه 121 شخصًا بينهم ستّ نساء وأربعة أطفال معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، فيما رُصِد الثاني وهو قارب مطّاطي على بُعد نحو 13 كيلومترًا من جزيرة غران كناريا وعلى متنه 61 شخصًا.

وتأتي عمليّات الإنقاذ الجديدة هذه، غداة حادث غرق دامٍ على بُعد حوالى 160 كيلومترًا من سواحل جزيرة غران كناريا. وقال رجال الإنقاذ البحريّون الإسبان في البداية لوكالة فرانس برس إنّهم انتشلوا جثّة قاصر، قبل أن يرصدوا لاحقا جثّة أخرى تعود إلى رجل.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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