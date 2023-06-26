فرنسا ستوفر نظام دفع فوري للغرامات المتعلقة بالمخدرات

بقلم: يورونيوز

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين أن بإمكان من تفرض عليهم غرامات تتعلق بتعاطي المخدرات أو تدخين القنب دفع غراماتهم عن طريق البطاقة البنكية.

وقال ماكرون، إن هذا الأمر سيطبق بدءا من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل في أنحاء فرنسا بالكامل وليس فقط في مارسيليا.

رصدت حوالي حوالي 350 ألف مخالفة تتعلق بالمخدرات خلال عام 2020 تم دفع 35 بالمئة منها فقط بحسب الرئيس الفرنسي. الذي يعتقد أن توفير هذه الطريقة للدفع ستكون أكثر فعالية.

تتراوح غرامة تدخين القنب في فرنسا بين 150 يورو إلى 450 ويمكن للمحكمة الفرنسية استدعاء المخالف فيما بعد.

وكان الشخص الذي تفرض عليه غرامة يقوم بالدفع عن طريق البريد أو الذهاب إلى مركز حكومي عام، مع اعطاء مهلة للدفع من 24 إلى 60 يومًا.

أما الآن فصار بأمكانهم دفع المخالفة بصورة مباشرة عن طريق البطاقة البنكية، حيث سيتم تجهيز أفراد الشرطة بالمعدات اللازمة لأخذ الغرامة.

ويعتبر القانون الفرنسي لمناهضة المخدرات من أكثر القوانين الأوروبية صرامة حيث يحظر القانون الفرنسي حيازة وزراعة واستهلاك القنب لأغراض ترفيهية.

يقدر عدد مستهلكي القنب في فرنسا، حوالي 5 ملايين شخصًا وهو من أعلى المعدلات في أوروبا؟