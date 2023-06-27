السجن مدى الحياة لمنفذ عملية أدت إلى مقتل 5 أشخاص في مرقص للمثليين في كولورادو

بقلم: يورونيوز

حكم على مرتكب جريمة في مرقص لمجتمع الميم في غرب الولايات المتحدة بالسجن مدى الحياة الاثنين بعدما أقر بالذنب.

وكان أندرسون لي ألدريش فتح النار من مسدس ورشاش في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في "كلوب كيو" في كولورادو سبرينغز ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى و18 جريحًا.

وقد سيطر شخصان كانا في المكان على الشاب البالغ 23 عاما الذي قال محاموه إنه لا ثنائي، وجرداه من الأسلحة.

وقد وجه إليه القضاء 305 اتهامات من بينها القتل والشروع بالقتل.

ومثل ألدريش الاثنين أمام أحد قضاة كولورادو سبرينغز مقرا بالذنب ما جنبه محاكمة.

وأدلى بعد ذلك أقارب ضحاياه بشهادات تعكس ألمهم ومعاناتهم. وقالت سابرينا أستون التي فقدت ابنها دانييل في المرقص "لن أسامحكم أبدا على جريمتكم الفظيعة".

وفي ختام الجلسة، أعلن القاضي مايكل ماكهنري الحكم بالسجن مدى الحياة على المتهم من دون إمكان الافراج عنه بشروط.

وقال القاضي متوجها إلى ألدريش على ما أوردت محطة "إيه بي سي" التلفزيونية: "على غرار كثيرين في مجتمعنا سعيت إلى القوة التي يوفرها زناد سلاح ناري".

وأضاف أن العقوبة تظهر أن "عملًا كهذا غير مسموح وأن مجتمع الميم جزء من الأسرة البشرية تماما مثلك".

أندرسون لي ألدريش خلال جلسة محاكمته AP/AP

ومنذ وقوع المأساة، ظهرت تفاصيل حول حياة القاتل الفوضوية. فوالداه كانا مدمني مخدرات وعاش طفولة طغى عليها انعدام الاستقرار. إلا أن دافعه موضع جدل ففيما تحدث الإدعاء عن رهاب المثلية الجنسية نفى الدفاع ذلك.

وجددت الحادثة مخاوف أوساط المثليين في الولايات المتحدة بعد أسوأ عملية قتل في تاريخها عندما أقدم أميركي من أصل أفغاني في 12 حزيران/يونيو 2016 على قتل 49 شخصا في مرقص للمثليين في أورلاندو في ولاية فلوريدا.

وأعادت مجددًا إلى الواجهة خطر الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وقد قضى أكثر من 20 ألف شخص بأسلحة نارية من بينهم من أقدم على الانتحار، منذ مطلع العام 2023 بحسب أرقام موقع "غان فايولنس آركايف" المتخصص.