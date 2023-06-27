واشنطن تستضيف جولة مفاوضات جديدة الثلاثاء بين أرمينيا وأذربيجان

بقلم: يورونيوز

يخوض البدان نزاعاً حول ناغورني قره باغ منذ أواخر الثمانينيات، ما أدّى إلى حربين شهدت آخرهما عام 2020 هزيمة القوات الأرمينية وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية كبيرة.

تُجري أرمينيا وأذربيجان المنخرطتان في نزاع حول منطقة ناغورني قره باغ جولة مفاوضات جديدة في واشنطن الثلاثاء برعاية الولايات المتحدة.

وسيلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشكل منفصل الثلاثاء نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيحون بيرموف على أن يعقد بعد ذلك لقاء يجمع الوزراء الثلاثة سوياً، بحسب وزارة الخارجية.

وتجرى المحادثات بعيدا من الإعلام في مركز للمؤتمرات يقع على مقربة من واشنطن ويفترض أن تستمر حتى الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر "إنها محادثات دبلوماسية بالغة الحساسية"، رافضاً إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتابع ميلر "نعتقد أنّ السلام في متناول اليد وأنّ الحوار المباشر هو المفتاح لحلّ المسائل العالقة والتوصّل إلى سلام مستدام" وجدير بأن يحترمه الطرفان.

وسبق أن جمعت الولايات المتحدة الوزيرين في واشنطن في مطلع أيار/مايو. وفي الأسابيع الأخيرة أجريت محادثات في بروكسل وموسكو.

والأسبوع الماضي طلبت روسيا من أذربيجان فتح ممرّ يربط أرمينيا بجيب ناغورني قره باغ الانفصالي، بعد تسجيل شحّ جديد في الإمدادات بالمنطقة المتنازع عليها في القوقاز.

ويخوض البدان نزاعاً حول ناغورني قره باغ منذ أواخر الثمانينيات، ما أدّى إلى حربين شهدت آخرهما عام 2020 هزيمة القوات الأرمينية وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية كبيرة.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر، تتّهم يريفان جارتها بعرقلة وصول الإمدادات إلى المنطقة الانفصالية من خلال إغلاق ممرّ لاتشين.

وفي نهاية حرب 2020، تمّ نشر قوات حفظ سلام روسية في ناغورني قره باغ، لكن كثيراً ما تتّهم يريفان هذه القوات بالتقاعس.