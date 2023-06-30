الصحة العالمية تحذر: مُحلّي أسبارتام الخالي من السعرات الحرارية قد يسبب السرطان

بقلم: يورونيوز

حذرت مصادر بمنظمة الصحة العالمية من أن مادة أسبارتام، الخالية من السعرات الحرارية والتي تُستخدم في تحلية الكثير من المشروبات الغازية والمنتجات الغذائية، سيتم إدراجها ضمن المواد المسرطنة المحتملة بالنشرة القادمة للوكالة الدولية لأبحاث السرطان.

وتشتهر مادة أسبارتام باستخدامها في تصنيع المنتجات التي لا تتسبب في زيادة الوزن مثل المشروبات الغازية "كوكاكولا دايت" وغيرها من المنتجات الشائع استهلاكها عبر العالم.

وقالت مصادر منظمة الصحة إنه ينتظر إدراج أسبارتام كمادة مسرطنة محتملة بتقريرين سيتم نشرهما يوم 14 يوليو – تموزالمقبل عبر كل من وكالة أبحاث السرطان ولجنة الخبراء حول المضاعفات الغذائية والتي تشارك منظمة الصحة العالمية في إدارتها مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).

ومنذ عام 1981، صرح خبراء منظمة الصحة و FAO بأن استهلاك المنتجات التي تحتوي على أسبارتام آمن "في حدود معينة"، حيث قالوا إن صحة الشخص البالغ قد تكون في خطر إذا ما استهلك ما بين 12 و36 علبة من المشروبات الخفيفة التي تحتوي على المادة المحلية على سبيل المثال.

وتستخدم مادة أسبارتام في صناعة الأغذية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وفي مايو - أيار الماضي، أشارت منظمة الصحة إلى أن المحليات ليست فعالة للتحكم في الوزن على المدى الطويل ويمكن أن يكون لها تأثيرات غير مرغوبة إذا استُهلكت لفترة طويلة مثل زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات لدى البالغين.