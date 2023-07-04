شاهد: طائرات مسيرة تنقذ العالقين في الفيضانات بالصين

بقلم: يورونيوز

تجتاح الفيضانات مناطق واسعة من الصين إثر هطول أمطار غزيرة هناك. واستخدمت فرق الإنقاذ طرقا غير معهودة في إنقاذ السكان العالقين في الأنهار.

تستمر فرق الإنقاذ في الصين بتنفيذ عمليات إجلاء للسكان العالقين بسبب الفيضانات، حيث اجتاحت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة هناك مناطق واسعة في وسط الصين وجنوبها.

وفي مدينة نانتشونغ بمقاطعة سيتشوان جنوبي غرب البلاد، بدأت السلطات المحلية بعملية استجابة طارئة من الدرجة الثانية للسيطرة على الفيضانات، وهي ثاني أعلى درجة من أربع درجات استجابة طوارئ للسيطرة على الفيضانات، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الحكومية CCTV.

وقالت CCTV إن الأمطار الغزيرة ضربت مدنًا في مقاطعة هينان بوسط البلاد، وحاصرت المياه السكان والمركبات، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية وأغرقت المحاصيل في المناطق الريفية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته CCTV زوجين محاصرين داخل سيارة في مجرى نهر غمرته المياه، واستخدم فريق الإنقاذ مُسّيرات عن بعد لتوصيل سترات النجاة والحبال للزوجين المحاصرين اللذين كانا على بعد حوالي 60 مترًا من ضفة النهر.

وفي مدينة لونغيان في مقاطعة فوجيان الجنوبية، استخدمت فرق الإنقاذ أيضًا مُسّيرات عن بعد لتسليم سترات نجاة وحبل آمن لرجل محاصر في وسط نهر غمرته المياه، حسبما ذكرت CCTV.

وقالت قناة CCTV إن مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب البلاد تعرضت صباح الثلاثاء لأمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أدت إلى قطع الطرق السريعة ودمرت مرافق عامة أخرى.

وحتى الآن لم ترد أنباء رسمية عن الضحايا أو إحصاءات عن الخسائر الناجمة عن الفيضانات.