"الدعم السريع" تقول إنها أسقطت طائرة للجيش السوداني في الخرطوم

بقلم: يورونيوز

إسقاط الطائرة الحربية التابعة للجيش السوداني يأتي وسط استمرار القتال العنيف بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

أسقِطت طائرة حربية الثلاثاء في الخرطوم حيث وقعت مواجهات واستهدفت نيران المدفعية عدة أحياء في العاصمة السودانية التي اندلعت فيها الحرب منذ 15 نيسان/أبريل. وقال شاهد في شمال الخرطوم: "رأينا طيارين يهبطون بالمظلات فيما كانت الطائرة تتهاوى قبل أن تسقط".

وأكد مصدر في قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو لفرانس برس إسقاط طائرة للجيش. وأكدت هذه القوات في بيان أنها "أوقفت الطيار بعد هبوطه" واتهمت كذلك الجيش الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح البرهان بارتكاب "مجازر بشعة" في الخرطوم.

وقال أحد سكان أم درمان الثلاثاء إن "مواجهات عنيفة وقعت واستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة".

وأفاد شهود آخرون بأنهم رأوا "طائرات تغير على موقع بالقرب من مبنى التلفزيون" الذي شنت قوات الدعم السريع هجوما عليه هذا الأسبوع. وفي شرق العاصمة، أفاد سكان كذلك بوقوع اشتباكات بأسلحة أوتوماتيكية.

وقال شاهد إن الجيش "أطلق مقذوفات وقذائف المدفعية" على قواعد لقوات الدعم السريع في وسط وشمال العاصمة. وأضاف آخر أن منازل دُمّرت وأن مدنيين نُقلوا إلى أحد المستشفيات القليلة التي ما زالت تعمل في الخرطوم.

وبسبب المعارك، يعاني السودانيون منذ ما يزيد على شهرين ونصف من نقص في الغذاء والدواء ومن انقطاعات طويلة للمياه والكهرباء.