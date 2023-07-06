بقلم: يورونيوز

دوّى صوت انفجارين على الحدود بين لبنان وإسرائيل، ما أدى إلى بلبلة في المنطقة وسط أخبار عن إطلاق صاروخ قبل أن تنفيها وسائل إعلام في تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "مجهولين أطلقوا صاروخًا من منطقة بسطرا جنوبي البلاد باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأشارت هذه المصادر إلى أن "الصاروخ قد سقط جنوبي الوزاني"، مؤكدة أن "الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق قذيفة واحدة على الأقل باتجاه المكان الذي أطلق منه الصاروخ في خراج بلدة كفرشوبا".

من جانبها، نفت إذاعة الجيش الإسرائيلي إطلاق أي صاروخ من لبنان، ونقلت عن مصدر عسكري قوله: "ما جرى على الحدود ناجم عن انفجار لغم".

وقالت "القناة 12" الإخبارية الإسرائيلية: "على الرغم من التقارير، فإنه لم يتم إطلاق صواريخ من لبنان على الأراضي الإسرائيلية ويقول الجيش إن الانفجار ناجم عن لغم قديم".

بدورها، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قالوا إنه لم يتم التعرف على حادث إطلاق صواريخ من لبنان ولم يتم إطلاق أي أعيرة نارية. ويقدرون أنه قد يكون انفجار لغم في لبنان".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد الفحص في الجيش الإسرائيلي لا يوجد حادث داخل إسرائيل". وأضاف: "هناك حديث عن انفجار خلف السياج الأمني بالقرب من قرية الغجر، والتفاصيل قيد الفحص".