شاهد: بيرو تعلن حالة الطوارئ بعد اقتراب بركان أوبيناس من الثوران

بقلم: يورونيوز

قال المعهد الجيوفيزيائي في بيرو، إن بركان أوبيناس في البلاد نشط مرة أخرى بعد أربع سنوات من السكون.

اقترب البركان من ثورانه بعد انبعاثات بركانية وتطاير للرماد وصل إلى ارتفاع 5500 متر، واستقر فوق منطقتي أوبيناس وماتالاك في جنوب بيرو، وفقًا لصور الأقمار الصناعية.

وقال عالم البراكين في المعهد الجيوفيزيائي خوسيه ديل كاربيو، إن الحدث الذ وقع يوم الثلاثاء يمثل بداية فترة "النشاط البركاني"، مما يتطلب رفع مستوى التأهب من الأصفر إلى البرتقالي.

وهذا يعني أنه يمكن إصدار أوامر بالإخلاء، على الرغم من عدم الإعلان عن أي منها بعد.

أضاف ديل كاربيو: "من الآن فصاعدًا، يمكن أن تحدث الانفجارات على فترات متقطعة"، مما يؤدي إلى سقوط الرماد على المناطق المجاورة التي يسكنها حوالي 2200 شخص.

يرتفع البركان 5672 مترًا فوق مستوى سطح البحر في المنطقة الجنوبية في مقاطعة Moquegua على بعد حوالي 1250 كيلومترًا جنوب ليما.

منذ عام 1550، تم تسجيل 25 ثورانًا في أوبيناس. يوجد 40 بركانًا في Moquegua والمناطق المجاورة مثل Arequipa و Tacna، معظمها خامدة.