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شاهد: فرحة أم أوكرانية بعودة طفليْها إثر نقلهما إلى روسيا بصفة غير قانونية

COURTESY: Head of the Office of the President of Ukraine Andrii Ermak
COURTESY: Head of the Office of the President of Ukraine Andrii Ermak Copyright يوروفجين
بقلم:  يورونيوز

عودة أسرى أوكرانيين ولمّ شمل طفلين مع والدتهما إثر نقلهما إلى روسيا بصفة غير قانونية

أعيد طفلان إلى حضن والدتيهما في أوكرانيا يوم الخميس، إلى جانب وصول 45 جنديا أوكرانيا، عادوا إلى ديارهم في إطار عملية تبادل للأسرى.  

وقال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه إرماك في بيان على تلغرام، إن الطفلين ريناتا (5سنوات) وفارفارا (10 سنوات) تم نقلهما إلى روسيا بصفة غير قانونية، وإن أمهما المسعفة الطبية أطلق سراحها خلال عملية تبادل واسعة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأشار إرماك إلى أن الأم لم تر طفليها طيلة سنة ونصف، بحسب بريماك يوليا، رئيسة المكتب المركزي لمقرات تنسيق معالجة أسرى الحرب.

المصادر الإضافية • يوروفيجن

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