فيديو: 10 ساعات وهُمْ بين السماء الأرض.. إنقاذ 78 شخصا كانوا عالقين داخل عربة تلفريك

بقلم: يورونيوز

وجد 78 شخصا أنفسهم معلّقين بين السماء والأرض لمدة عشر ساعات كاملة بحسب بيان لبلدية كويتو نشر على موقع تويتر

تمكن رجال الحماية المدنية في الإكوادور من إنقاذ عشرات الأشخاص كانوا عالقين في من تحرير عشرات الأشخاص كانوا عالقين طول الليل داخل عربة كهربائية معلقة (تلفريك) وهي من أعلى العربات في العالم بعد عطل تقني أصابها.

وكان 78 شخصا قد وجدوا أنفسهم مساء الخميس 6 تموز معلقين بين السماء والأرض بحسب بيان لبلدية كويتو نشر على موقع تويتر. ولم يتم إنقاذهم إلا بعد عشر ساعات من الحادثة.

وتقول السلطات إن عربة التلفريك ستبقى مقفلة حتى إشعار آخر لأن التحقيقات في أسباب الحادث لا تزال جارية.