بقلم: Euronews

القضاء الفرنسي يقر بمحاكمة الأكاديمي والمفكر الإسلامي طارق رمضان بتهمة اغتصاب أربع سيدات

أمرت قاضيتا تحقيق في باريس بمحاكمة الداعية والمفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان أمام المحكمة الجنائية في العاصمة الفرنسية. أما التهمة التي وُجهت للأكاديمي السويسري فهي اغتصاب 4 سيدات بحسب مصدر قضائي الذي أكد ما كانت كشفت عنه من قبل مصادرُ أخرى اطلعت على ملف القضية.

وبحسب وثيقة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، ستتم محاكمة رمضان وهو حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر بتهمة ارتكاب جرائم اغتصاب يعود تاريخها إلى الفترة ما بين 2009 و2016.