بقلم: يورونيوز

قتيل في هجوم على مركز للشرطة في جنوب شرق إيران (وسائل إعلام رسمية)

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن مسلحين مجهولين وانتحاريين هاجموا مركزًا للشرطة في منطقة مضطربة بجنوب شرق إيران اليوم السبت، ما أدى إلى سقوط قتيل على الأقل من الشرطة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن اثنين من المهاجمين فجرا أحزمة ناسفة في الهجوم الذي وقع في مدينة زاهدان عاصمة إقليم سستان وبلوخستان.

كما نقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "إيريب" عن نائب رئيس الشؤون الأمنية في المحافظة علي رضا مرحماتي قوله إن "أربعة مسلحين مجهولين هاجموا مركزًا للشرطة في زاهدان".

وأضاف أن الهجوم أسفر عن "شهيد في صفوف الشرطة".

في أواخر أيار/مايو، نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن المسؤول في الشرطة قاسم رضائي قوله إن "القوات الطالبانية" استهدفت مقر الشرطة في ساسولي في محافظة سيستان-بلوشستان وهي منطقة حدودية تعاني جفافًا شديدًا وتقع على حدود أفغانستان. وكان البلدان يتجادلان حول حقوق المياه.

ولم تقدّم الشرطة الإيرانية تفاصيل عن الضحايا في ذلك الحادث لكن وكالة أنباء "مهر" ذكرت أن أحد حرس الحدود الإيراني قتل. وقالت حركة طالبان إن شخصًا قتل من كل من الجانبين.

وسيستان بلوشستان هي واحدة من أفقر محافظات إيران وهي موطن لأقلية البلوش السنية.

وشهدت المنطقة اشتباكات بين عصابات تهريب المخدرات ومتمردين من أقلية البلوش وجماعات سنية متطرفة.