شاهد: ما أسباب نفوق آلاف الأسماك في نهر العز بجنوب العراق؟

بقلم: يورونيوز

فتح المسؤولون العراقيون تحقيقاً للوقوف على الأسباب التي أدت مؤخراً إلى نفوق الآلاف من الأسماك في نهر العز بمحافظة ميسان في جنوب البلاد.

وفوجئ الصيادون في المحافظة بمشهد مئات الأطنان من الأسماك النافقة على ضفتي النهر الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن المسؤولين شكلوا لجنة للتوصل إلى أسباب تلك الظاهرة المفاجئة.

قياس معدلات الأكسجين بالنهر Nabil al-Jurani/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

وقال باسم محمد، مدير مديرية بيئة ميسان إن نفوق الأسماك يتعلق بنقص الأكسجين بمياه النهر.

وأضاف لوكالة أسوشيتد برس: "الأسباب الواردة إلينا بأنه نتيجة انحسار كميات المياه وقلة الإطلاقات المائية عبر ناحية بلدة الخير، أدى كل ذلك إلى التزاحم بين الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النهر مما أدى إلى انخفاض نسب الأكسجين".

وأدى الجفاف وغياب الأمطار خلال السنوات القليلة الماضية إلى انخفاض كبير في منسوب المياه في نهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى انخفاض منسوب المياه المتدفقة من الدول المجاورة كإيران وتركيا.

وأدى تلوث مياه الأنهار بسبب الجفاف وعوامل أخرى في العراق إلى تحذيرات من الأمم المتحدة، التي قالت إن العراق يأتي ضمن أكثر خمس دول الأكثر تعرضاً لتبعات التغير المناخي والتصحر.