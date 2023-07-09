نتنياهو في مستهل جلسة للحكومة: من يقتل الإسرائيليين سيكون مصيره السجن أو القبر

بقلم: يورونيوز

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد، أن حكومته ستواصل اتخاذ موقف متشدد ضد المسلحين الفلسطينيين.

وقال نتنياهو في اجتماع لمجلس وزرائه في القدس: "كل من يقتل الإسرائيليين، أي شخص يرتكب أعمالًا إرهابية، سيكون في أحد هذه الأماكن: إما السجن أو القبر".

وأضاف: "هذه هي سياسة الحكومة".

وأطلق مسلح من حماس النار يوم الخميس بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي، بعد يوم من انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة جنين، في أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ عقدين.

وقال الجيش إن المهاجم الفلسطيني قتل برصاص القوات الإسرائيلية.

ويتعرض نتنياهو لضغوط من شركائه القوميين المتطرفين في الحكم لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الفلسطينيين بعد سلسلة من الهجمات ضد الإسرائيليين.